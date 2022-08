TV namigi: Diana, Varuh priče in Kraljestvo vzhajajoče lune

Nedelja, 28. avgusta

Diana

Diana. VB, 2021. Režija: Jemma Chisnall. Dok. film. 80 min.

V letu, ko bi bila princesa Diana stara šestdeset let, je izšel dokumentarni film, ki se je zakopal globoko v arhive, da bi povedal zgodbo o osebi za podobo megazvezdnice.

Dokumentarna oddaja o britanski princesi Diani predstavi njeno pot vse od sramežljive vzgojiteljice do svetovne zvezde, humanitarke in naposled ene izmed najbolj objokovanih osebnosti. V oddaji, ki so jo naredili isti producenti, kot BBC-jevo miniserijo o vzponu družine Murdoch, se vrstijo redko objavljeni arhivski posnetki in sveži intervjuji. Med drugim je Dianin prijatelj dr. James Colthurst spregovoril o njenih motivih za dobrodelnost, mnogi časopisni izrezki pa prikažejo obsedenost tabloidov s princeso.

Varuh priče: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Security. ZDA, 2017. Režija: Alain Desrochers. Igrajo: Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Cung Le, Katherine de la Rocha. Akc. film. 135 min.

Varuh priče Foto Planet Tv

Nekdanjega specialca je zapustila sreča in zdaj obupano potrebuje službo, zato sprejme delo varnostnika v starem trgovskem centru v nevarnem delu mesta. Prvo noč v službi odpre vrata zbegani in prestrašeni deklici, ki je pobegnila policiji, ki jo je peljala na pričanje kot pričo pri sodnem primeru, za petami pa ima psihotičnega ugrabitelja, ki je s svojimi pajdaši pripravljen narediti vse, da bi se znebil priče, ki bi mu lahko škodovala.

Žanrski izdelek, ki mu nekaj več duha dodata karizmi obeh glavnih igralcev.

Kraljestvo vzhajajoče lune: TV SLO 1 ob 15.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Moonrise Kingdom. ZDA, 2012. Režija: Wes Anderson. Igrajo: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton. Kom. 105 min.

Kraljestvo vzhajajoče lune Foto Tv Slo

Mali otok v Novi Angliji, poleti 1965. Zaljubljena dvanajstletnika skleneta skrivni dogovor in ob zori skupaj pobegneta v divjino.

On je fant z očali in rakunjo kapo, sirota in najbolj nepriljubljen član skavtskega odreda. Ona je deklica z daljnogledom in kovčkom fantazijskih knjig, »skrajno problematičen otrok«, ki s tremi mlajšimi brati in odtujenima staršema živi v svetilniku. Kmalu se sproži iskalna akcija, ki jo vodi osamljeni lokalni šerif ...