TV namigi: Diktature Evrope, Zdravnik brez vesti in Srd

Ponedeljek, 11. julija

Pozabljene diktature Evrope: Polkovniški režim v Grčiji: TV SLO 1 ob 21.05

Europas vergessene Diktaturen. Nem., 2021. 1/2. Režija: Despina Grammatikopulu. Dok. serija. 50 min.

Zgodovino človeštva so močno zaznamovali oblasti željni diktatorji. In medtem ko so nekateri postali razvpiti, so drugi ostali manj opaženi, čeprav nič manj škodljivi. Dokumentarna serija v dveh delih predstavi nekoliko pozabljeni diktaturi polkovniškega režima v Grčiji in Antónia de Oliveire Salazarja na Portugalskem.

Aprila 1967 je petnajst grških polkovnikov izpeljalo vojaški udar in v državi uvedlo diktaturo. To je bila zadnja stopnja globokega družbenega razkola, ki se je začel že v grški državljanski vojni.

Zdravnik brez vesti: Planet TV ob 19.45

Hekimoglu. Tur., 2019. 1. sezona. 1/14. Režija: Hülya Gezer. Igrajo: Timuçin Esen, Okan Yalabik, Ebru Özkan, Kaan Yildirim, Aytaç Sasmas. Nad. 75 min.

Turška različica ameriške serije z dr. Housem spremlja vsakdanje življenje nedružabnega, duhovitega in samosvojega medicinskega genija Atesa Hekimogluja, ki kljubuje bolnišničnim pravilom in naredi vse, da bi dosegel svoje.

Pri tem ga spodbuja sodelavec Orhan, specialist za onkologijo in edini Hekimoglujev prijatelj, ki ga pozna še iz študijskih let. Vodji bolnišnice Ipek pa z neupoštevanjem bolnišnične hierarhije povzroči nemalo sivih las. Hekimoglu v prvem delu nehote sprejme primer mlade učiteljice, ki je med poučevanjem doživela napad in se zgrudila.

Merkurjev srd: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Mercury Rising. ZDA, 1998. Režija: Harold Becker. Igrajo: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens. Akc. film. 130 min.

Ameriška vlada je sestavila posebn šifro, ki naj bi jo bilo nemogoče razvozlati. No, skoraj nemogoče, saj ravno to uspe devetletnemu avtističnemu Simonu.

Ko vojska izve za njegov podvig, ima deček za petami morilca, ki ubije njegove starše, dečka pa mu ne uspe najti. Agent FBI Art Jeffries mora poskrbeti, da bo fant preživel. Vendar Simon ni varen pred morilci, Art in Simon se tako znajdeta nasproti mogočni Agenciji za nacionalno varnost, ki jo vodi polkovnik Kudrow.