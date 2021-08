TV namigi: Dirigentka, Čudeži v Lurdu in Stonehenge

Nedelja, 15. avgusta

ZDA1926. Danes 24-letna Antonia Brico je bila še otrok, ko se je s starši priselila iz Rotterdama. Sanjala je o tem, da bi postala dirigentka, vendar njene ambicije nihče ni jemal resno. Njen učitelj klavirja ji je odsvetoval, da bi šla na sprejemne izpite na konservatorij.Ker ni imela česa izgubiti, se je vrnila v domovino in tam prosila slavnega dirigenta Willema Mengelberga, da bi jo naučil te veščine. Mengelberg jo je poslal v Berlin. Po dveh letih študija na nemški Državni akademiji za glasbo je postala prva ženska dirigentka berlinskega filharmoničnega orkestra.Kaj neko ozdravitev določa za čudežno? Kakšna je pot do uradne potrditve čudeža v Rimskokatoliški cerkvi? Lahko čudeže razjasni znanost?Odgovore na ta vprašanja poskuša ponuditi francoska dokumentarna oddaja, ki se osredotoča na izjemne ozdravitve v Lurdu, in sicer tako, da uporabi znanstveni in zgodovinski pristop. Lurd je še danes eno najbolj obiskanih romarskih središč na svetu. Tam se je leta 1858 štirinajstletni deklici Bernardki prikazala Marija. Znanstveno nepojasnjenih pa vse do danes ostaja 69 lurških ozdravitev.Poljudnoznanstvena britanska dokumentarna oddaja ponuja razburljivo zgodbo o nastanku znamenitega neolitskega spomenika Stonehenge pri Salisburyju v Angliji. Gre za niz koncentričnih krogov iz nasute zemlje ter iz manjših in večjih kamnov.Oddaja, ki so jo avtorji snovali kar šest let, tudi s pomočjo trirazsežnih grafik razkriva, da gradniki Stonehengea pravzaprav izvirajo iz njegovega predhodnika, 280 kilometrov oddaljenega spomenika Waun Mawn v Walesu.