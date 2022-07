TV namigi: Dobri vojak Švejk, Marko Brecelj in Zlata mrzlica

Petek, 15. julija

Dobri vojak Švejk: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od )

Dobrý voják Svejk. Češkoslovaška, 1957. Režija: Karel Steklý. Igrajo: Rudolf Hrusínský, Svatopluk Benes, Frantisek Filipovský, Josef Hlinomaz, Bozena Havlícková. Kom. 110 min.

Priredba legendarnega komičnega romana Jaroslava Haška.

Praški trgovec s psi Josef Švejk se na začetku prve svetovne vojne, tik po sarajevskem atentatu na nadvojvodo in prestolonaslednika Franza Ferdinanda, v svoji najljubši pivnici po neumnosti zaplete v izdajstvo in razžalitev cesarja. Po aretaciji odide v vojsko, čeprav je dobil diagnozo, da je idiot. Ko je v uniformi, spravi ob pamet svoje nadrejene – pijanega kaplana Katza in elegantnega poročnika Lukáša.

Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj?: TV SLO 2 ob 22.55

Slo., 2013. Režija: Janez Burger. Dok. film. 90 min.

Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj? Foto Tv Slo

Kako označiti Marka Breclja? Avtor dokumentarnega zapisa Janez Burger se je rešil s stavkom: Marko Brecelj je poezija. Poezija, ki je življenje. Poezije pa se ne da ubesediti drugače kot z verzi.

Marko Brecelj (1951–2022) je skupna točka v egocentričnem svetu pop kulture, kjer je težko doseči konsenz o tem, kdo je bil začetnik drugačnega razmišljanja. Njegov »mehki« terorizem je terorizem poetične angažiranosti, ki je kot iniciacija pripeljala do radikalnih sprememb. Sprememb v glavah. Možnosti, da je možno. Sistem se je spremenil, družba pa se ni, in tako je Marko Brecelj za vedno ostal enak. Film je na Festivalu slovenskega filma lani dobil vesno za najboljši dokumentarni film leta.

Zlata mrzlica: Brio ob 21.55

The Luminaries. ZDA, 2020. 1/6. Režija: Claire McCarthy. Igrajo: Eve Hewson, Eva Green, Himesh Patel, Marton csokas. TV-serija. 100 min.

Zlata mrzlica Foto Pro Plus

Serija, posneta po romanu Eleanor Catton, nas popelje v svet zlata in pohlepa.

19. stoletje. Mlada Anna prispe na obalo Nove Zelandije v upanju, da si bo ustvarila novo življenje. Med potovanjem spozna postavnega Emeryja in med njima takoj preskočijo iskrice, toda v njuno ljubezensko zgodbo se vplete spletkarska vedeževalka Lydia. Anna se tako nepričakovano ujame v Lydijino past in kmalu se mora boriti za svojo svobodo.