TV namigi: Dobrodošli v Marwenu, Črnka v modrem in Prevara

Ponedeljek, 25. aprila

Dobrodošli v Marwenu: TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Welcome to Marwen. Jap./ZDA, 2018. Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Steve Carell, Falk Hentschel, Matt O'Leary, Nikolai Witschl, Patrick Roccas. Bio. film. 110 min.

Žrtev brutalnega napada, fotograf Mark Hogancamp se v mestecu Marwen spet postavlja na noge. V napadu, ki ga je komaj preživel, je izgubil spomin, travme po napadu pa želi preboleti s pomočjo miniaturnega mesta iz 2. svetovne vojne, ki ga je sestavil na svojem vrtu. V tej maketi si z lutkami, narejenimi po podobi ljudi, ki jih pozna, začne napletati svojo zgodbo: tako v njegovem domišljijskem svetu ženske, ki ga v resničnem življenju podpirajo, postanejo junakinje in se borijo proti negativnim likom.

Verjetno najbolj intimen film mojstra spektaklov Roberta Zemeckisa.

Črnka v modrem: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Black and Blue. ZDA, 2019. Režija: Deon Taylor. Igrajo: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo, Mike Colter, Reid Scott. Akc. film. 120 min.

Črnka v modrem Foto Pro Plus

Hitri akcijski triler spremlja policijsko novinko Alicio West, ki med službeno nalogo s svojo kamero po naključju zabeleži hladnokrvni umor mladega prekupčevalca mamil.

Ko se izkaže, da so storilci podkupljeni policisti, mora policistka prositi za pomoč edino osebo iz svoje domače skupnosti, ki ji je pripravljena pomagati. Medtem pa se sama znajde na begu pred obema stranema zakona: pred maščevalnimi zločinci in možmi postave, ki skušajo uničiti dokazno gradivo na posnetkih.

Mednarodna prevara: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The International. Koprod., 2009. Režija: Tom Tykwer. Igrajo: Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, Brían F. O'Byrne. Akc. film. 135 min.

Mednarodna prevara Foto Pro Plus

Louis Salinger je ambiciozni agent Interpola, ki preiskuje korupcijo v največjih svetovnih bankah.

Ker sumi, da se vplivna banka ukvarja s pranjem denarja, preprodajo orožja in financiranjem vojne, Salinger združi moči s tožilko Eleanor Whitman, s katero se odpravita na nevarno iskanje resnice. Sledi ju iz New Yorka vodijo v Berlin, Milano in Carigrad, pri tem pa so jima ves čas za petami plačani morilci ...