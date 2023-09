TV namigi: Dogodek, Moje jecljanje in Arthur Rubinstein, slovo od Chopina

Sreda, 27. oktobra

Dogodek (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

L'événement. Fr., 2021. Režija: Audrey Diwan. Igrajo: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Louise Chevillotte. Drama. 105 min.

Filmska drama je nastala kot priredba istoimenskega romana Annie Ernaux in prikazuje travmatično izkušnjo s splavom v Franciji, ko je bil ta še prepovedan.

Francija leta 1963. Anne je nadarjena študentka iz delavske družine, ki ji napovedujejo svetlo prihodnost. A ko nepričakovano zanosi, se začne svet okoli nje podirati. Želja po dokončanju študija in po osvoboditvi od delavskega okolja se naenkrat zdi vse bolj oddaljena. Zaključni izpiti se hitro približujejo, zato se Anne odloči, da bo ukrepala. Kolegice ji povedo za žensko, ki naj bi za izdatno plačilo v strogi tajnosti opravljala splave. Anne se mora na tej veliki preizkušnji spopasti s sramom in bolečino, pa tudi z grožnjo zaporne kazni …

Odlične ocene kritikov in zlati lev 78. beneškega mednarodnega filmskega festivala.

Moje jecljanje: TV SLO 1 ob 13.35

My Beautiful Stutter. ZDA, 2021. Režija: Ryan Gielen. Dok. odd. 50 min.

Moje jecljanje. Foto TVS

Izmed 20 otrok eden jeclja. Nekateri se iz tega primeža izvijejo, drugi jecljajo vse življenje. Od sošolcev, učiteljev, celo družinskih članov in družbe sploh so deležni ustrahovanj, stigmatizacije, čustvenega in včasih kar fizičnega nasilja.

Mnogi se pogreznejo vase, utihnejo, se na vso moč trudijo odpraviti težavo ali pa jo prikriti. Nekateri pritiska ne zdržijo in si celo poskusijo vzeti življenje.

Zelo doživeta, čustvena dokumentarna oddaja spremlja pet jecljajočih otrok, starih od 9 do 18 let, z različnih koncev ZDA, ki se srečajo na posebnem taboru, namenjenem prav njim. Mnogi tam prvič spoznajo, da niso pokvarjeni kot kak robot in da imajo vso pravico, da so slišani.

Čarobni trenutki glasbe: Arthur Rubinstein, slovo od Chopina: TV SLO 2 ob 20.50

Magic Moments of Music - Rubinstein Plays Chopin. Koprod., 2021. Dok. odd. 60 min.

Čarobni trenutki glasbe: Arthur Rubinstein, slovo od Chopina. Foto TVS

Glasbeni dokumentarni film o življenju in delu enega največjih glasbenikov vseh časov. Leta 1975 se je v Londonu pisala glasbena zgodovina. Legendarni pianist Arthur Rubinstein je še zadnjič zaigral Chopinov Drugi klavirski koncert; koncert, ki ga je spremljal vse življenje.

Na tem znamenitem posnetku ni bilo občinstva – Rubinstein je z Londonskim simfoničnim orkestrom pod taktirko dirigenta Andréja Previna nastopil samo za televizijske kamere. Rubinstein je potoval je po svetu in živel polno življenje. Sam sebe je nekoč opisal kot »najsrečnejšega človeka, ki sem ga kdaj srečal v življenju«.

Daniel Barenboim v filmu prizna, da je pri komaj 14 letih pokadil prvo cigaro in spil prvo vodko skupaj z Rubinsteinom. Njegova stalna spremljevalka Annabelle Weidenfeld se spominja njegovega neverjetnega šarma, najmlajša hči Alina Rubinstein pa pripoveduje o karizmatičnem, a pogosto odsotnem očetu, ki ga »ne bi zamenjala za nobenega drugega na svetu«.