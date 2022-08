TV namigi: Dokler naju smrt ne loči, Ceausescu in Tekmeca

Sreda, 18. avgusta

Dokler naju smrt ne loči: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Per tutta la vita. Ita., 2021. Režija: Paolo Costella. Igrajo: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu. Kom. 110 min.

Zabavna zgodba se osredotoča na štiri poročene pare, ki svoje cerkvene poroke postavijo pod vprašaj zaradi zelo posebne okoliščine: sodišče je namreč ugotovilo, da je bil duhovnik, ki jih je poročil, lažen duhovnik.

Če bi po toliko letih od poroke morali ponovno reči »da«, kako bi se to izteklo? Bi izkoristili drugo priložnost? Bi od nje pobegnili? Bi se spet zvezali in se s spoznanji iz prejšnjega, lažnega zakona, zavzeli za bolj pristno ali bolj iskreno zvezo? To so vprašanja in dvomi, ki preganjajo naše junake, medtem ko se približuje datum druge, tokrat prave poroke …

Sojenje Ceausescuju: Ukradena revolucija: TV SLO 2 ob 23.45

Le proces des Ceaucescu - Une revolution volee. Fr., 2019. Režija: Vincent de Cointet. Dok. odd. 65 min.

Proti koncu leta 1989 je Romunijo zajela splošna ljudska vstaja oz. kontrarevolucija. V zadnjih dveh tednih iztekajočega leta so se vrstile demonstracije. Preobrat se je zgodil na množičnem zborovanju v Bukarešti, ki je bil sklican v podporo Ceausescuju, vendar so ga sredi njegovega govora izžvižgali in je moral bežati.

Oddaja tri desetletja po padcu Ceausescujevega režima v Romuniji prinaša natančno rekonstrukcijo enega izmed najbolj krvavih dogodkov v času propada te diktature.

Tekmeca: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Competencia oficial. Špa., 2021. Režija: Mariano Cohn. Igrajo: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez. Kom. 115 min.

Ko se podjetnik in milijarder na vrat na nos odloči ustvariti »legendaren« film, zahteva le najboljše.

Za ambiciozen projekt najame priznano filmsko ustvarjalko Lolo Cuevas, ta pa si za glavni vlogi izbere zvezdnika z velikim talentom in še večjim egom, hollywoodskega ljubljenca Félixa Rivera, in radikalnega gledališkega igralca Ivána Torresa. Oba sta igralski legendi, a ne ravno prijatelja. Lola jima postavi niz čedalje bolj ekscentričnih preizkušenj ...