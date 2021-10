TV namigi: Dosje, Propaganda in Pater Stanislav Škrabec

Četrtek, 28. oktobra

Dosje: Staranje v naročju sistema: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Avtorica: Andreja Gregorič. Dok. odd. 55 min.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je po skoraj dveh desetletjih čakanja ugledal luč sveta. Skrajni čas bi bil, da država ponudi odgovor na demografske spremembe, ki se odražajo v staranju prebivalstva, starejši od 65 let je že vsak peti Slovenec. Pred to preizkušnjo je vsa Evropa, ki je najstarejša celina tudi glede na svoje prebivalce.

Bili so na Švedskem, ki je lahko zgled zlasti pri oskrbi ljudi z demenco. V Italiji je oskrba starejših prepuščena predvsem tržnim zakonitostim in tudi črnemu trgu. V Avstrijo pa na delo prihaja več tisoč oskrbovalk iz tujine, pretežno iz držav vzhodne Evrope, a ostajajo prezrte in brez pravic. Oddaji bo sledil pogovor s ključnimi akterji oskrbe starejših v Sloveniji.

Propaganda - oblikovanje soglasja: TV SLO 2 ob 20.05

Propaganda: La fabrique du consentement. Fr., 2017. Režija: Jimmy Leipold. Dok. odd. 55 min.

Leta 1988 sta Edward S. Herman in Noam Chomsky izdala knjigo, v kateri sta skušala dokazati, kako masovni medij delujejo kot sredstvo propagande.

Kako obvladovati in voditi množice v demokratični ureditvi? Dokumentarna oddaja z bogatim arhivskim gradivom pokaže, kako so mnenjski voditelji v Združenih državah Amerike razvili orodje prepričevanja prebivalstva, da bi to privolilo v vstop v prvo svetovno vojno, in kako jim je v manj kot petdesetih letih uspelo razviti eno izmed najbolj prodornih strok našega časa – odnose z javnostmi.

Pater Stanislav Škrabec – oče slovenske fonetike: TV SLO 2 ob 16.20

Slo., 2005 Režija: Matjaž Žbontar. Dok.-igrani film. 60 min.

To je portret našega velikega jezikoslovca in misleca 19. stoletja. Pater Stanislav Škrabec je bil jezikovni učitelj in znanstvenik. Ves čas svojega delovanja je zavračal kvarjenje slovenske knjižnojezikovne strukture in kazal, kako se je treba izražati v skladu s posebno, individualno naravo našega knjižnega jezika.

Dokumentarno pripoved spremljajo igrani prizori (v glavni vlogi nastopa dramski igralec Stanko Potisk) iz življenja in dela tega jezikoslovca.