TV namigi: Dosje, Tretja generacija in Čarovnice iz East Enda

Torek, 30. marca



Dosje: Leto dni pozneje: TV SLO 1 ob 20.50





Tretja generacija: TV SLO 1 ob 17.00

Tretja generacija Foto Tv Slo



Čarovnice iz East Enda: Brio ob 20.05

iz East Enda Foto Pro Plus

Življenje se je marca lani ustavilo, ozračje pa je spominjalo na turoben čas osamosvojitvene vojne, le da je takrat pred tedanjim hotelom Turist pri RTV-ju prek ceste stal »krpan« ljubljanskega potniškega prometa, je zapisal avtor Dosjeja Edvard Žitnik.Če od koga, je javnost pričakovala, da se v objektivno težkem času osrednja medijska hiša ne umakne v karanteno. Ustvarjati kakovosten program v izrednih razmerah, v skladu s pričakovanji javnosti in zahtevami stroke, ni bilo nekaj samo po sebi umevnega. Kot vedno je »nacionalka« delila usodo Slovenije, v dobrem in slabem; bila je zrcalo razmer, ki objektivno niso bile lahke, hkrati pa je bila dnevno tudi na prangerju, da! morda tudi upravičenih kritik.Tretja generacija argentinskih Slovencev, danes starih od 15 do 35 let, so otroci tistih, ki so se rodili staršem ubežnikom v novi domovini. To so moderni mladi Argentinci, v njih pa so kljub temu močni sledovi slovenstva, toda nasprotno od njihovih staršev brez ideologije in brez bolečine. Na eni strani je duhovna in kulturna dediščina, ki so jo dobili v svojih slovenskih družinah, na drugi pa močan vpliv argentinske družbe, v kateri se mešajo vplivi milijonov emigrantov.Ogrodje filma sestavljajo pripovedi več kot desetih mladih ljudi različnih usmeritev (filozof, glasbenik, igralec, nogometaš, pevka, mikrobiolog ...), ki s svojimi življenjskimi zgodbami pletejo mozaik moderne Argentine s slovenskim pridihom.V središču serije je čarovniška družina Beauchamp, ki jo sestavljajo sestri Freya in Ingrid, mama Joanna ter teta Wendy.Čarovnice se s težavo spominjajo, kaj se je zgodilo, potem ko se odprl portal v Asgard. Bojijo se, da je v njihov svet prestopilo mistično bitje. Victor skuša pomagati Joanni, ki se bori z zastrupitvijo krvi. Ingrid začne hoditi v snu in se izpostavi nevarnosti, Freya pa ima vizije ...