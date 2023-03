TV namigi: Džokejka, Križpotja v čarnem risu in Oskarji

Nedelja, 12. marca

Džokejka (Premiera): TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ride Like a Girl. Avstral., 2019. Režija: Rachel Griffiths. Igrajo: Teresa Palmer, Sam Neill, Brooke Satchwell, Anneliese Apps, Zara Zoe. Bio. film. 95 min.

Biografski film o športnici Michelle Payne – prvi in še vedno edini ženski, ki je zmagala na največji konjski dirki v Avstraliji

Michelle je najmlajša med desetimi otroki v konjerejski družini. Že od ranega otroštva je zaljubljena v družinski posel in želi tekmovati na turnirjih. Nihče ne verjame v njen uspeh, saj je drobne rasti, na videz preveč krhka, da bi se pomerila v tekmovalnem športu, v katerem največ štejeta moč in vzdržljivost. A Michelle s pomočjo trenerja svetu dokaže, da se je motil. Z najljubšim konjem osvoji melbournski pokal, prvo nagrado na največji konjski dirki v Avstraliji. S tem postane prva ženska, ki je osvojila to vrhunsko priznanje v svetu konjskih dirk.

Križpotja v čarnem risu (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Slo., 2023. Režija: Primož Meško. Dok. portret. 55 min.

Križpotja v čarnem risu. Foto TVS

Dokumentarni film o Vladu Žabotu, pisatelju, pesniku, publicistu in uredniku, enem najvidnejših in tudi v mednarodnem prostoru odmevnem slovenskem književnem ustvarjalcu, prikazuje izseke iz njegove osebne zgodovine, prepredene z odkrivanjem skrivnosti sveta, animizmom, mitičnim in svetim. Nenehni iskalec globljega smisla življenja je bil že od otroštva zaznamovan z ljudskim izročilom domačega Razkrižja. Čarnosti na razpotjih niso le prostor srečevanj nekdanjih kresniških šamanov, ampak predstavljajo stičišča preteklosti in sedanjosti, kot se odražajo tudi v Žabotovih delih.

Oskarji (Premiera): HTV 1 ob 0.30

Rdeča preproga in podelitev. Prenos. 300 min.

Oskarji. Foto Robyn Beck/Afp

95. podelitev oskarjev bo vodil ameriški komik Jimmy Kimmel. Oskarje bodo podelili v 24 kategorijah, največ nominacij, 11, ima film Vse povsod naenkrat. Glavna igralka iz filma, Michelle Yeoh, je prva Azijka, nominirana v kategoriji glavne igralke. Na HTV bodo oskarje komentirali filmski kritik in politolog Boško Picula, filmska analitičarka Alemka Lisinski in modni analitik Nenad Korkut.