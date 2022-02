TV namigi: Einsteinovi možgani, Reševanje, McDonald in Dodds

Četrtek, 3. februarja

Razkrita skrivnost Einsteinovih možganov: TV SLO 2 ob 20.05

Einstein's Brain Unlocked. Jap., 2018. Režija: Takuya Ogasawara, Riwa Komatsubara. Dok. odd. 55 min.

Albert Einstein je bil nemški fizik in matematik, ki se je rodil leta 1879 in umrl leta 1955 v Princetonu v ZDA. Einstein je posebej zaradi svoje teorije relativnosti postal najslavnejši teoretični fizik 20. stoletja. Ko je umrl, je obdukcijo opravil patolog Thomas Harvey, ki je znanstvenikove možgane skrivaj odstranil iz lobanje in nato skupaj z njimi izginil.

Avtorji dokumentarne oddaje so se v večmesečni preiskavi posvetili iskanju delov Einsteinovih možganov, razseljenih po svetu …

Reševanje ob zori: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Rescue Dawn. Koprod., 2006. Režija: Werner Herzog. Igrajo: Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies, Zach Grenier. Akc. film. 145 min.

Reševanje ob zori Foto Pro Plus

Dieter Dengler je nemško-ameriški vojaški pilot, ki ga med vietnamsko vojno sestrelijo nad Laosom. Sovražniki zajamejo in zaprejo Dietra v taborišče za vojne ujetnike, kjer spozna pet drugih zapornikov, med drugim Duana in Gena, prav tako ameriška pilota.

V taborišču prenašajo mučenje, trpijo lakoto in bolezni. Dieter takoj naredi načrt za pobeg, a mu nekateri nasprotujejo. Ko pa izvedo, da jih pazniki nameravajo ubiti, se odločijo uresničiti Dietrov načrt, toda zaradi izdajstva se skupina loči ...

McDonald in Dodds: Fox Crime ob 22.00

McDonald & Dodds. VB, 2021. 2. sezona. 1/3. Režija: Alex Pillai. Igrajo: Martin Kemp, Cathy Tyson, Patsy Kensit, Rupert Graves, Victor Oshin. TV-serija. 115 min.

McDonald in Dodds Foto Fox

Ambiciozna detektivka Lauren McDonald zapusti londonske ulice in se povzpne do boljšega delovnega mesta v slikovitem Bathu. Ko dobi novega sodelavca, tihega detektiva Doddsa, se med njima takoj pojavijo težave zaradi različnih pogledov.

V prvem delu nove sezone preiskujeta primer, v katerem pet ljudi poleti z balonom, a le štirje se vrnejo živi.