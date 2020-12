TV namigi: EkstraVisor, Zgodovina Božička in Zmešan, ne nor

Četrtek, 17. decembra

EkstraVisor: Inšpekcije: TV SLO 1 ob 20.00

Kako smo dobili Božička: TV SLO 2 ob 20.00

Kako smo dobili Božička Foto Tv Slo

Zmešan, ne nor: HBO ob 21.50

Zmešan, ne nor Foto HBO

Koronavirusna kriza je prinesla še nekaj: vsak dan poslušamo in beremo poročila o opravljenih inšpekcijskih nadzorih, opozorilih in globah. Dnevno je v nadzor kovidnih ukrepov vključenih na desetine inšpektorjev – zdravstvenih, tržnih, kmetijskih, delovno-pravnih in drugih, tudi redarstvo in policija. In kako to delo poteka? S katerimi kadrovskimi in sistemskimi težavami se spoprijemajo inšpektorji, kako se odzivajo ljudje? To je prvo izhodišče tokratne oddaje.V drugem delu pa o tem, kako učinkovite so inšpekcijske službe na splošno: o dolgotrajnosti postopkov, neodzivnosti inšpektorjev, podvajanju njihovih pooblastil ...Dokumentarna oddaja raziskuje korenine zgodbe o Božičku, dobrodušnem krepkem možu v običajno rdeči opravi in z mogočno belo brado, ki okoli božiča z darili razveseljuje pridne otroke. Zgodba izhaja iz poganskega praznovanja zimskega solsticija, prepleta se z izročilom starorimskih saturnalij, vanjo pa je odločilno poseglo sodobno potrošništvo.Oddaja prikaže še, kako so Božička svojim potrebam prikrojile politične ideologije in predvsem, kako ta lik sobiva s krščanstvom.Dobitnik oskarja Alex Gibney prinaša portret forenzične psihiatrinje dr. Dorothy Otnow Lewis, ki je vse življenje posvetila proučevanju duševnosti nasilnih ljudi in pri tem delala z mnogimi serijskimi morilci, med drugim tudi z razvpitim Tedom Bundyjem.Njene kontroverzne ugotovitve pri delu z multiplimi osebnostmi oz. bolniki z disociativno motnjo identitete so jo vodile k oblikovanju teorije o tem, kako nastane morilec.