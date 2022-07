TV namigi: Fortuna, Strožja kazen in Ropar brez spomina

Četrtek, 7. julija

Fortuna: TV SLO 1 ob 20.55

La Fortuna. Špa./ZDA, 2021. 1/6. Režija: Alejandro Amenábar. Igrajo: Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Clarke Peters, Stanley Tucci, Karra Elejalde. Pust. nad. 60 min.

Mladi diplomat Álex Ventura nastopi prvo službo na ministrstvu za kulturo v Madridu. Še sanja se mu ne, da se sredi Atlantskega oceana dogaja nekaj, kar mu bo spremenilo življenje: ameriški iskalec podvodnih zakladov Frank Wild in njegova posadka odkrijeta razbitino španske fregate, ki se je potopila pred več kot dvesto leti in z njo milijone dolarjev vredni srebrniki in zlatniki. Začne se diplomatski spor med ZDA in Španijo: čigava last je največji potopljeni zaklad vseh časov?

Nadaljevanko je režiral oskarjevec Alejandro Amenábar.

Strožja kazen: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Starred Up. VB., 2013. Režija: David Mackenzie. Igrajo: Jack O'Connell, Gilly Gilchrist, Frederick Schmidt, Edna Caskey, Darren Hart. Krim. 120 min.

Strožja kazen Foto Pro Plus

Eric je aroganten in nasilen najstnik, ki ga zaradi incidenta iz mladinskega zapora prestavijo v zapor za odrasle. Tam sreča svojega odtujenega očeta Nevilla. Eric se zaradi svojega temperamenta hitro znajde v težavah pri zapornikih in čuvajih. Ko se mu približa psihoterapevt Oliver, ki vodi tečaje za obvladovanje jeze, Eric zasluti žarek nečesa boljšega... Ampak ali bo Neville dopustil, da mu bo Oliver vzgajal edinca?

Ropar brez spomina: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 1 (od 5)

Backtrace. ZDA, 2018. Režija: Brian A Miller. Igrajo: Sylvester Stallone, Ryan Guzman, Matthew Modine, Christopher McDonald, Meadow Williams. Akc. film. 110 min.

Ropar brez spomina Foto Pro Plus

Zlovoljni upokojeni šerif Skye izve, da je iz zapora pobegnil pretkani ropar Donovan MacDonald, čigar primera ni uspel razrešiti še do danes. MacDonald naj bi izgubil spomin in pristal v rokah kriminalcev, ki so ga vzeli za talca, saj bi se radi z njegovo pomočjo dokopali do izgubljenega bogatega plena ropa iz preteklosti.

Kadar se v zadnjem času Sylvester Stallone odlepi od likov Raockyja in Ramba, je težko pričakovati dobro ali vsaj zanimivo vlogo in včasih bi bilo bolje, da bi kakšno vlogo tudi zavrnil.