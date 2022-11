TV namigi: Freddie Mercury, Moj brat in Ledeno maščevanje

Nedelja, 27. novembra

Freddie Mercury: Zadnje dejanje: TV SLO 1 ob 22.10

Freddie Mercury: The Final Act. VB, 2021. Režija: James Rogan. Dok. film. 95 min.

Leta 1986 je skupina Queen nastopila pred več kot milijonom oboževalcev in turnejo sklenila z dvema koncertoma na stadionu Wembley in zadnjim v Knebworth Parku. Po največji turneji v življenju je Freddie Mercury sporočil, da tega ne zmore več, kasneje pa se je izkazalo, da ima aids.

Mercury se je skrivaj boril proti aidsu, bolezni, zaradi katere je umrlo na tisoče ljudi in je podžigala homofobijo. A po njegovi smrti se je v družbi razvil strpnejši odnos do homoseksualnosti, povečala se je tudi ozaveščenost o bolezni. K temu so pripomogli tudi Freddiejevi kolegi iz skupine, ki so po njegovi smrti organizirali koncert njegov spomin.

Moj brat lovi dinozavre: vTV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mio fratello rincorre i dinosauri. Ita., 2019. Režija: Stefano Cipani. Igrajo: Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy de Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto. Mlad. film. 110 min.

Moj brat lovi dinozavre Foto Tv Slo

Jack odrašča v srečni družini, ki jo nekega dne pretrese vest, da se bo njegov bratec rodil z Downovim sindromom. Jackovi starši ohranjajo optimizem in ko se fantek Gio rodi, v njihovem domu še bolj zacveti ljubezen.

Ob začetku srednje šole pa se Jack začne zavedati bratovih pomanjkljivosti in ga preplavi sram. Za vsako ceno hoče biti sprejet med novimi sošolci in očarati dekle, ki mu je všeč, zato se zlaže, da je njegov brat umrl. Resnica v najmanj primernem trenutku pride na dan, Jacka pa vsi v šoli označijo za neonacista. Deček, ki je storil napako, mora sprejeti odgovornost.

Ledeno maščevanje: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Cold Pursuit. Koprod., 2019. Režija: Hans Petter Moland. Igrajo: Liam Neeson, Laura Dern, Micheál Richardson, Michael Eklund, Bradley Stryker. Akc. film. 135 min.

Dobrodošli v Kehoeju, hladnem smučarskem središču v Skalnem gorovju. Krajevna policija tu ni vajena akcije, dokler v skrivnostnih okoliščinah ne ubijejo sina skromnega voznika pluga Nelsa Coxmana. Čeprav Nels med iskanjem resnice pride navzkriž z mamilarsko združbo in zaneti vojno med dvema tolpama, se njegovo brezkompromisno iskanje odgovorov nadaljuje. Boji se hitro razvijejo in zasnežene bele strmine kmalu obarva rdeča kri.

Film je predelava skandinavskega filma Amaterji (Kraftidioten) iz leta 2014.