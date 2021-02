TV namigi: Genialna prijateljica, Felicita in Kolumb

Nedelja, 28. februarja



Genialna prijateljica: TV SLO 1 ob 20.00

Felicita: TV SLO 1 ob 15.30

Kolumbovi predhodniki – pravi odkritelji Amerike: TV SLO 2 ob 20.00

Serija po slavnem romanu spremlja italijansko damo Eleno Greco, ki začne po izginotju prijateljice Lile pisati zgodbo o njunem življenju in mladosti.Lila in Elena sta zdaj stari šestnajst let. Pravkar poročena Lila je prevzela možev priimek, a ima občutek, da je izgubila lastno identiteto. Elena je vzorna dijakinja, vendar ni nikjer srečna in sproščena. Med počitnicami na Ischii se dekleti srečata s starim prijateljem Ninom Sarratorejem in dogodek spremeni njun odnos. Njuni življenjski poti se vedno bolj oddaljujeta. Lila postane prodajalka čevljev, Elena pa nadaljuje šolanje ...Sladko-grenka dramedija o dveh razigranih boemih in njuni hčerki, ki hrepeni po umirjenem družinskem življenju.Majhna deklica Chloé ima zelo nenavadno življenje. Njeni starši življenje zajemajo z veliko žlico in po svetu potujejo kot nomadi. Njen oče je duhovit človek, ki hčeri nenehno buri domišljijo, njena mama jo ima neznansko rada. A Chloé vseeno ni čisto zadovoljna, saj si na svetu ne želi nič bolj od tega, da bi se ustalili v enem kraju, kjer bi lahko odvrgla sidro, našla prijatelje in obiskovala šolo. A staršev v kaj takega ne more prepričati. Za življenje v nenehnem gibanju imajo dober razlog, ki se razkrije šele na koncu filma.Za mnoge Kolumb ostaja tisti, ki je odkril Ameriko. A zgodovinske listine in arheološke najdbe potrjujejo, da so ga prehiteli drugi raziskovalci.Prvi Evropejec, ki je stopil na ameriška tla, je bil že okoli leta 1000 Viking Leif Erikson. Srednjeveški valižanski princ Madoc naj bi približno 300 let pred Kolumbom zgradil utrjena mesta ob reki Ohio. Kralj tedanjega malijskega imperija pa je menda 200 let pred Kolumbovim podvigom s svojim neizmernim bogastvom financiral velikansko floto, namenjeno v Ameriko.