TV namigi: veliko besa in en čudež

Nedelja, 25. avgusta

Furiosa: Del sage Pobesneli Max (Premiera)

HBOob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Furiosa: A Mad Max Saga. Avstral., 2024. Režija: George Miller. Igrajo: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne, George Shevtsov. Akc. film. 150 min.

Leta 2015 sta pod taktirko Vikendova ocena: 4 (od 5) visokooktanski pregon po puščavi uprizorila Tom Hardy in Charlize Theron, on kot pobesneli Max, ona kot Furiosa. Zdaj, slabo desetletje pozneje, režiser Miller prinaša predzgodbo Furiose, ki jo je tokrat upodobila Anya Taylor-Joy, glavno vlogo zastrašujočega zlobneža pa je prevzel Chris Hemsworth.

Furiosa je dekle, ki odrašča v zeleni oazi sadnih dreves, žuborečih voda in brbotajočega življenja. Njena tesno povezana matriarhalna skupnost živi v slogi in miru, a tudi v nenehnem strahu, da bi jih odkrile tolpe roparskih plenilcev iz puščave.

Iz te idile Furioso nekega dne iztrga motociklistična tolpa pod vodstvom gospodarja Dementusa. Pri prečkanju puščave naletijo na Citadelo, ki ji vlada Nesmrtni Joe. Medtem ko se tirana borita za prevlado, Furiosa besno išče način, kako bi se vrnila domov.

Čudež na reki Hudson

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sully. ZDA, 2016. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Valerie Mahaffey, Delphi Harrington, Mike O'Malley. Bio. film. 105 min.

Clint Eastwood prinaša zgodbo pilota Chesleyja Sullenbergerja, ki je po okvari motorjev leta 2009 zaslovel s herojskim pristankom na reki Hudson sredi New Yorka.

Čeprav izkušenemu Sullyju (Tom Hanks) kljub neznatnim možnostim uspe rešiti vse potnike, se kmalu po nesreči znajde pod drobnogledom zvedavih novinarjev in preiskovalcev. Ker se na preizkušnji znajdejo njegova kariera, družina in ugled, mora Sully spretno krmariti med trenutnimi pričakovanji in odzivi množic ter trdo realnostjo vsakdanjega življenja.

Subtilen portret skromnega, a velikega junaka, so rekli kritiki.

Bes

Planet TV ob 20.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fury. ZDA, 2014. Režija: David Ayer. Igrajo: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal, Jason Isaacs. Voj. film. 145 min.

Bes. Foto Planet TV

Posadka tanka, poimenovanega Bes, ki ji poveljuje častnik z vzdevkom Wardaddy (Brad Pitt), v zadnjem mesecu druge svetovne vojne bije boje na tleh nacistične Nemčije. Po smrti enega od članov se posadki pridruži novinec, ki pa ni pripravljen na boj.

Druga svetovna vojna v (ameriškem) filmu še zmeraj uživa status nekakšnega poveličevanja »dobre vojne« z vojaki kot dobrimi, pravičnimi ljudmi. David Ayer vendarle malo obrne to percepcijo s stiliziranim nasiljem, smrtjo, blatom in vrsto dvomljivih odločitev in dejanj ...