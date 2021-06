TV namigi: Gospa Wilson, Veliki Lebowski in Gran Torino

Petek, 4. junija



Leta 1963 gospodinji Alison Wilson umre mož Alec. Poročena sta bila 22 let, toda zdaj na njena vrata potrka Gladys Wilson, ki trdi, da je Alecova žena. Alison zgrožena spozna, da se Alec, s katerim sta se spoznala v poveljstvu tajne obveščevalne službe med vojno, ni nikoli ločil od prve žene, temveč je živel dvojno življenje. Resnico prikrije sinovoma, nato pa na pogrebu spozna, da z Gladys morda nista bili edini ženski v Alecovem življenju.Gospa Wilson je nadaljevanka v treh delih, v kateri je glavno vlogo – svojo babico – odigrala britanska igralka Ruth Wilson.Ničvredni, brezposelni, a prisrčni in miroljubni Lebowski, ki ga kličejo Model (The Dude), nekega dne ob vrnitvi v svoj dom najde gangsterje in uničeno preprogo, nad katero so se ti znesli v njegovi odsotnosti. Ko začne raziskovati, zakaj je bil prav on tarča nepričakovanega visokega obiska, ugotovi, da so ga zamenjali z milijonarjem, ki nosi enako ime kot on. Model se s prijatelji odpravi na epopejsko pot, katere glavni cilj je maščevati uničeno preprogo.Osupljiva fotografija, ostri dialogi in odlična igra so razlogi, da je Lebowski postal eden kultnih filmov.Walt Kowalski je tečen starec. Po ženini smrti živi sam s psom. S sinovoma komaj spregovori, vnuki se mu zdijo enako puhoglavi kakor sinova. Še bolj mu gre na živce azijska družina, ki se je priselila v sosednjo hišo. Sploh ko mu sosedov mulec zaradi iniciacije v tolpo poskusi ukrasti ljubljeni avto. A Walt ga pričaka s puško ...Zgodba o tem, kako bo okoreli mizantrop in ksenofob premagal predsodke, bi v rokah manj izkušenega filmarja lahko delovala ceneno, Clint pa gledalca zadene naravnost v srce.