TV namigi: Grizliji, 500 dni s Summer in Ritem udarcev

Sobota, 9. aprila

Grizliji: TV SLO 2 ob 20.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Grizzlies. Kan., 2018. Režija: Miranda de Pencier. Igrajo: Jack Anawak, Fred Bailey, Seth Burke, Mary Buscemi, Tantoo Cardinal. Bio. film. 110 min.

Arktika, 1998. Mladi, ambiciozni učitelj Russ se iz Kanade preseli v Kugluktuk, mestece na severu Arktike z največjo rastjo samomorov v severni Ameriki. V mestu začne delati kot učitelj na srednji šoli, a se mu niti ne sanja o tamkajšnji kulturi in tradiciji, in še manj o nezavidljivem gospodarskem položaju, ki pesti okrožje.

Preseneti ga, ko prvič stopi pred napol prazen razred in ugotovi, da ima opravka z depresivnimi, vseh iluzij oropanimi mladostniki malega inuitskega naroda. Russ se odloči, da jim bo pomagal premagati otopelost in jih odvrnil od drog in alkohola.

500 dni s Summer: Planet TV ob 21.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

(500) Days of Summer. ZDA, 2009. Režija: Marc Webb. Igrajo: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend, Chloë Grace Moretz, Matthew Gray Gubler. Rom. kom. 140 min.

500 dni s Summer Foto Planet Tv

Čeprav se včasih zdi, da so bile vse romantične zgodbe že povedane, pa kdaj in kdaj na spored pride romanca, za katero si gledalec želi, da je še ne bi bilo konec. 500 dni s Summer je ena teh, hkrati neskončno zabavna in osvežujoče resna, povrhu pa popolno odigrana.

Joseph Gordon-Levitt je Tom, ki spozna dekle, Summer. On verjame v ljubezen, ona pravi, da ne. On se vanjo zaljubi, ona se ima lepo z njim. A kot opozarja film že na začetku, to ni ljubezenska zgodba ...

Ritem udarcev: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Beats. VB, 2019. Režija: Brian Welsh. Igrajo: Cristian Ortega, Lorn Macdonald, Laura Fraser, Brian Ferguson, Ross Mann. Drama. 105 min.

Ritem udarcev Foto Tv Slo

Piše se leto 1994. Elektronska glasba je obnorela mladino, britanska vlada pa je zagnala preplah. Da bi preprečili javno zbiranje ob »ponavljajočih se ritmih«, parlament poostri zakonodajo.

V majhnem kraju na Škotskem se ob ritmih nove elektronske glasbe zabavata tudi Johnno in Spanner, prijatelja, ki se nekega večera podata na ilegalen parti vseh partijev.