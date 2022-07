Tv namigi: Hagija Sofija, Rossellinijevi in Raj 89

Nedelja, 24. julija

Starodavni gradbeni podvigi: Hagija Sofija: TV SLO 2 ob 21.00

Ancient Superstructures. Fr., 202o. Režija: Marina Boyenval 3/3. Dok. serija. 60 min.

Carigrajsko Hagijo Sofijo so zgradili pred več kot 1500 leti kot baziliko, jo pozneje spremenili v mošejo in nato v muzej. Zdaj je spet mošeja in velja za enega največjih arhitekturnih dosežkov. V dolgih stoletjih so jo večkrat prezidali, vseeno pa uspešno kljubuje zobu časa in silovitim potresom.

V oddaji bodo prikazali, kako so njeni načrtovalci dosegli, da se 55-metrska kupola ne podre in da je notranjost ogromne stavbe vedno polna svetlobe. Arheologi pa bodo pojasnili, kaj se skriva v podzemlju stavbe.

Rossellinijevi: TV SLO 1 ob 22.20

The Rossellinis. Koprod., 2020. Režija: Alessandro Rossellini. Dok. film. 100 min.

Rossellinijevi Foto Tv Slo

Alessandro Rossellini, vnuk italijanskega režiserja svetovnega slovesa Roberta Rossellinija, se odloči raziskati zgodbo znamenite dinastije in med sorodniki poizveduje, ali tako kot on trpijo zaradi posebne bolezni, ki jo je poimenoval rossellinitis

Z obilico humorja, mnogokrat precej trpkega, nam avtor razgrne življenjske zgodbe deda in članov treh družin, ki jih je Roberto Rossellini ustvaril – najprej z italijansko kostumografko Marcello DeMarchis, potem s švedsko filmsko zvezdo Ingrid Bergman in naposled še z indijsko scenaristko Sonali Dasgupto. Film je zapeljiva dokumentarna pripoved o Rossellinijevih – tako posebnih, a vendar tako človeških.

Raj 89: TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Paradize 89. Latv., 2018. Režija: Madara Dislere. Igrajo: Mantas Bendzius, Ozola Evelina, Apine Inga, Locmele Liva, Auzina Magda. Drama. 90 min.

Raj 89 Foto Tv Slo

Piše se leto 1989, toda kljub burnemu družbenemu dogajanju tik pred razpadom Sovjetske zveze ljudje v okolici Rige živijo po utečenih tirnicah.

9-letna Paula poletje preživi pri sestričnah, saj želijo biti njen starši sami, zaradi česar se sprašuje, ali se bosta oče in mama ločila. Medtem ko se deklice zabavajo na svoj način in doživljajo mejnike v odraščanju, se v državi dogajajo velike politične spremembe in vplivajo tudi na vsakdanje življenje. Nostalgično obarvana drama o odraščanju v Latviji konec osemdesetih let.