TV namigi: Inšpektor Vrenk, Misija: Nemogoče 6 in Bes

Nedelja, 10. januarja



Primeri inšpektorja Vrenka: TV SLO 1 ob 20.00



Misija: Nemogoče – Izpad: POP TV ob 20.00

Bes: Planet TV ob 19.45

Nova slovenska nadaljevanka je ekranizacija serije romanov Tomaža Zupančiča, ki piše pod psevdonimom Avgust Demšar, in je od leta 2007 izdal že deseterico detektivk.V elitni mariborski soseski čistilka najde okrvavljeno truplo uglednega zdravnika. Čeprav sledi kažejo na samomor, peščica nelogičnih podrobnosti postane zadosten razlog, da inšpektor Martin Vrenko odpre preiskavo. Izkaže se, da hladna in sterilna ni le soseska, nedostopni so tudi njeni stanovalci. Po prvih pogovorih se Vrenko ne more otresti občutka, da sogovorniki nekaj prikrivajo.Šesti film iz franšize in drugi, ki ga je režiral Christopher McQuarrie, je odlična novica za ljubitelje akcijskih filmov, saj so prizori tako vrhunski in hitropotezni, da vzamejo sapo.Dve leti po tem, ko je Ethan Hunt ujel Solomona Lana, so se ostanki njegove kriminalne združbe preoblikovali v teroristično skupino. Teroristi nameravajo pod vodstvom skrivnostnega skrajneža Johna Larka priti do jedrskega orožja, zato Ethana in njegovo ekipo agentov pošljejo v Berlin, da bi jih prestregli. Toda misija se ponesreči ...Posadka tanka, poimenovanega Bes, ki ji poveljuje častnik z vzdevkom Wardaddy, v zadnjem mesecu druge svetovne vojne bije boje na tleh nacistične Nemčije. Po smrti enega od članov se posadki pridruži novinec, ki pa ni pripravljen na boj.Druga svetovna vojna v (ameriškem) filmu še zmeraj uživa status nekakšnega poveličevanja »dobre vojne« z vojaki kot dobrimi, pravičnimi ljudmi. David Ayer vendarle malo obrne to percepcijo s stiliziranim nasiljem, smrtjo, blatom in vrsto dvomljivih odločitev in dejanj ...