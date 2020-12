TV namigi: Instant družina, Kolja in Sreča na vrvici

Petek, 25. decembra

Instant družina: POP TV ob 20.00



Kolja: TV SLO 1 ob 21.55

Sreča na vrvici: TV SLO 1 ob 20.05

Glavna junaka sta par v srednjih letih, ki se odloči za posvojitev treh otrok. Ko se trudijo živeti skupaj, pridejo na dan težave zaradi travm, ki so jih otroci pretrpeli med življenjem z nadomestnimi družinami.Mark Wahlberg je nepričakovano idealen za glavno vlogo, saj v lik vnese ravno dovolj samozagledanosti, da je smešen in prepričljiv. Rose Byrne je kot zmeraj odlična, Isabela Moner pa po lanskem Sicariu 2 spet prepriča s čustveno globino. Skratka, film je zabaven in čustven in teme posvojitve ne jemlje nič kaj trivialno.Čelist Louka je izgubil mesto v češki filharmoniji. Preživlja se z igranjem na porokah in pogrebih. Na prijateljevo prigovarjanje se poroči z mlado Rusinjo, ki potrebuje češko državljanstvo, toda dekle kmalu po poroki pobegne v Nemčijo in pri Louku pusti šestletnega sina Koljo. Najprej težko shajata, a počasi se le zbližata.Film, ki je leta 1997 dobil tujejezičnega oskarja, je ganljiva pripoved o nenavadnem prijateljstvu med zapriseženim samcem in ljubkim dečkom, ki se izogne sentimentalizmu in ostane očarljiva, poetična in duhovita drama.Glavni junak filma je deček Matic, ki ga ima mama sicer rada, a kaj, ko ima preveč opravkov sama s seboj in s svojim delom v službi. Maticev oče pa je službeno v Libiji. Razumljivo je, da njegov najboljši prijatelj postane Rok, fant njegovih letNenadoma pa se Maticevo življenje spremeni. Filmarji ga povabijo k sodelovanju, postane glavni junak filma. Ob njem je pes, velik in črn, pa še Milena, deklica njegovih let. Matic se med snemanjem filma močno naveže na psa ...