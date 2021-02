TV namigi: Izbruh, Pogovoriti se morava o Kevinu in Kung fu

Četrtek, 25. februarja



Izbruh: Kanal A ob 20.00

Pogovoriti se morava o Kevinu: Planet TV 2 ob 22.50

Kung fu joga: Kino ob 20.00

Vse se začne z majhno afriško opico, ki s seboj prenaša nevaren virus. Ko se z neznanim virusom okužijo prebivalci kalifornijskega mesteca, se začne boj za preživetje.Sam Daniels mora preprečiti širjenje virusa iz mesteca, za kar je potrebna karantena. Zato se mora povezati z nekdanjo ženo, strokovnjakinjo za epidemije. Edina možnost za preživetje je čimprejšnja iznajdba protivirusa, saj hoče vojska mestece izbrisati s površja Zemlje. Gre za tipičen film katastrofe, kjer tempo nikoli ne pojenja, a časa, da bi se liki razvili, ni.Kevin, najstniški sin Eve in Franklina, je množični morilec. Nekega dne se je zabarikadiral v šolsko telovadnico in z lokom streljal na sošolce. Ko njegova mama skuša prenesti bes staršev žrtev in sprejeti, kaj se je zgodilo, se ozre na celotno sinovo življenje. Ga je v resnici sploh kdaj zares ljubila? Mu je odpustila, da ji je vzel kariero? Je tudi ona kriva, da je postal pošast?Temačen film, povzet skozi pogled briljantne Tilde Swinton, ni prijetno razvedrilo, je pa eden bolj vznemirljivih filmov zadnjega časa.Tokrat se bo Jackie Chan vživel v vlogo kitajskega arheologa. Arheolog, opremljen tudi z znanjem borilnih veščin, se s simpatično profesorico indijščine in njeno asistentko odpravi na lov za zakladom kraljestva Magadhe. Pri tem jih med drugim ponese v najbolj eksotične kotičke sveta ter Dubaj, kjer se preganjajo s športnimi jeklenimi konjički, na poti pa srečajo mnoge nepridiprave.