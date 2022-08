TV namigi: Izdajalec, Dvorec Beecham in Plavolaskine ljubezni

Petek, 5. avgusta

Izdajalec po naši meri: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Our Kind of Traitor. Koprod., 2016. Režija: Susanna White. Igrajo: Stellan Skarsgård, Mariya Fomina, Ewan McGregor, Naomie Harris, Alec Utgoff, Damian Lewis. Triler. 105 min.

Napet in preobratov poln triler je posnet po romanu mojstra vohunskega žanra Johna le Carréja.

Preprost angleški par Perry in Gail se na počitnicah v Marakešu spoprijatelji z nastopaškim in karizmatičnim Rusom Dimo, ne da bi se zavedal, da gre za prebrisanega kriminalca. Ko Dima prosi za pomoč pri predaji pomembnih podatkov britanski tajni službi, se Perry in Gail zapleteta v nevarni svet mednarodnega vohunstva in političnih spletk. Par se znajde na nevarnosti polnem potovanju skozi Pariz in Bern v varno hišo v francoskih Alpah ...

Dvorec Beecham: Brio ob 21.55

Beecham House. VB, 2020. 1/6. Režija: Gurinder Chadha. Igrajo: Tom Bateman, Lesley Nicol, Lara Dutta, Leo Suter, Grégory Fitoussi. Nad. 60 min.

Dvorec Beecham Foto Pro Plus

Epska zgodba je postavljena na začetek britanske kolonialne vladavine, v leto 1795. Britanska vzhodnoindijska družba, močno trgovsko podjetje, tekmuje s svojimi francoskimi tekmeci za prevzem oblasti v Indiji z željo, da bi postala svetovna velesila. Pod okriljem noči Britanec John Beecham prispe v svojo novo hišo na razkošnem posestvu v Delhiju. V spremstvu najzvestejših služabnikov s seboj prinese majhno, a strogo varovano skrivnost; dojenčka mešanega porekla ...

Serija, ki so jo ustvarjalci reklamirali kot indijski Downton Abbey, je trajala eno sezono.

Plavolaskine ljubezni: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Lasky Jedne Plavovlasky. Češ., 1965. Režija: Miloš Forman. Igrajo: Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, Vladimír Mensík, Ivan Khei. Kom. 85 min.

Plavolaskine ljubezni Foto Tv Slo

Grenko-komičen vrhunec češkega novega vala govori o klavrnem ljubezenskem življenju mlade delavke Andule.

Delavke v tovarni čevljev v majhnem kraju, kjer na vsakega moškega pride kar šestnajst žensk, pogosto sanjarijo o romancah. Vodja kolektiva priredi ples, da bi mlada dekleta našla moško družbo. Mlada svetlolaska Andula, ki ima fanta, čeprav je ta izginil neznano kam, se med plesom s prijateljicama otepa družbe treh vsiljivih vojakov ...