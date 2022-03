TV namigi: Izdajalec, Igra solz in HHhH

Petek, 11. marca

Izdajalec: TV SLO 2 ob 20.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Il traditore. Ita., 2019. Režija: Marco Bellocchio. Igrajo: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane. Drama. 155 min.

V osemdesetih letih minulega stoletja v Italiji med šefi sicilijanske mafije divja vsesplošna vojna zaradi trgovine s heroinom.

Tommaso Buscetta, vidni pripadnik mafije, se pred vihro umakne v Brazilijo in od daleč opazuje, kako njegovi sinovi in bratje izgubljajo življenja v Palermu. On je morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in izroči italijanskim oblastem, Buscetta sprejme odločitev, ki spremeni vse. Odloči se, da bo osebno spregovoril s sodnikom Giovannijem Falconejem, stopil na stran zakona in s tem prelomil večno zavezo, ki jo je sprejel ob vstopu v Coso Nostro.

Igra solz: TV SLO 1 ob 23.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Crying Game. VB, 1992. Režija: Neil Jordan. Igrajo: Stephen Rea, Jaye Davidson, Forest Whitaker, Miranda Richardson, Adrian Dunbar, Breffni McKenna. Triler. 115 min.

Igra solz Foto Tv Slo

Mojstrski triler Neila Jordana z nepričakovanimi zasuki govori o ljubezni na ozadju političnih nemirov na Severnem Irskem.

Oborožena skupina Irske republikanske armade ugrabi britanskega vojaka Jodyja. Med njim in Fergusom, enim od teroristov, se oblikuje posebna vez. Čeprav Fergus ne more rešiti Jodyja pred smrtjo, mu obljubi, da bo poiskal njegovo punco Dil. Medtem ko ga zaradi izdajstva lovijo partnerji iz armade, Fergus v Londonu obišče Dil in se zaljubi vanjo.

Film je dobil oskarja za najboljši izvirni scenarij.

HHhH: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2016. Režija: Cédric Jimenez. Igrajo: Rosamund Pike, Jack O'Connell, Noah Jupe, Mia Wasikowska, Jason Clarke. Akc. film. 135 min.

HHhH Foto Pro Plus

Film se osredotoča na enega najbolj neusmiljenih in brutalnih nacističnih vodij, Reinharda Heydricha, o katerem je v nacističnem rajhu krožila krilatica HHHH – »Himmlers Hirn heisst Heydrich«, kar se v slovenskem prevodu glasi »Himmlerjevi možgani se imenujejo Heydrich«. Bil je človek verjetno največje dejanske moči v nacistični Nemčiji, kajti kot šef policije je zbiral podatke o pomembnih članih države in stranke

Prav njega so si češki odporniki izbrali za tarčo svojega atentata. V operaciji, imenovani Antropoid, sta sodelovala pogumni Čeh in pogumni Slovak, Jozef Gabčik in Jan Kubiš. Film spremlja Heydrichovo življenje in življenje obeh atentatorjev.