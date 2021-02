TV namigi: Jackie, Bull in Vreme, ki je dvignilo prah

Sreda, 17. februarja





Jackie: TV SLO 1 ob 20.05

Bull: Fox Crime ob 22.00





Vreme, ki je dvignilo prah: Neverjetno vreme: National Geographic ob 22.00



Biografska drama o prelomnem in tragičnem trenutku ameriške zgodovine, atentatu na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja konec leta 1963. Natalie Portman v naslovni vlogi prve dame Jacqueline Kennedy ustvaril pretresljiv, intimen in izviren film, v katerem Johna F. Kennedyja doživljamo skozi oči ikonične prve dame, ki mora kljub pretresenosti in žalovanju zbrati vse moči in poskrbeti za moževo dediščino ter oba užaloščena in prestrašena otroka.Film je bil nominiran za tri oskarje (za glavno žensko vlogo, za kostume in glasbo), a je ostal praznih rok.Michael Weatherly se vrača kot samozavesten in očarljivi dr. Jason Bull, ki s pomočjo psihologije, človeške intuicije ter vrhunske tehnologije ugotavlja, kako se bodo v sodnem procesu odzvali porotniki, odvetniki, priče in obtoženci, ter tako svojim strankam prinese prednost na sodišču.V novi sezoni se Bull in ekipa, ki jo zaposluje v svojem podjetju TAC, privajajo na virtualno sodišče. New York je namreč zaradi epidemije koronavirusa zaprt in posledice čutijo tudi vsi člani TAC-a.V seriji so ustvarjalci izpostavili najbolj ekstremne vremenske pojave, kar jih je bilo ujetih na film.Pogovarjali so se s preživelimi, ki so navkljub majhnim možnostim premagali naravo. Poklonili pa so se tudi vremenoslovcem ter njihovemu težaškemu delu in novinarjem, ki poročajo o zgodbi, na koncu pa sami pristanejo v njej.