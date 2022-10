TV namigi: Jezdeci pravičnosti, Klavir in Izgubljeni vlak

Petek, 14. oktobra

Jezdeci pravičnosti: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Retfærdighedens ryttere. Dan., 2020. Režija: Anders Thomas Jensen. Igrajo: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro. Akc. film. 125 min.

V izjemni črni komediji, zgodbi o usodi, naključjih in smislu življenja, kot angel maščevanja blesti Mads Mikkelsen.

Markus je danski vojak na misiji v tujini. Ko njegova žena umre v železniški nesreči, se vrne domov k najstniški hčerki Mathilde. Nekega dne se pred njegovimi vrati pojavi matematik Otto, eden od preživelih potnikov. Mož je prepričan, da nesreča ni bila naključje in da je bila Markusova žena žrtev organiziranega umora ključne priče proti vodji zloglasne motoristične tolpe. Markus, Otto in njegova ekscentrična kolega začnejo načrtovati maščevanje …

Klavir: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Piano. Avstral., 1993. Režija: Jane Campion. Igrajo: Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin, Kerry Walker. Drama. 125 min.

Klavir Foto Tv Slo

Sredi 19. stoletja se nema Škotinja Ada s hčerko Floro in klavirjem izkrca z ladje na novozelandski obali, da bi se omožila s Stewartom, ki si je soprogo ogledal na daljavo in jo naročil kot kakšno poštno pošiljko. Ko vidi klavir, naroči, naj se ga posadka znebi. Klavir, ki je za nemo Ado glavno sredstvo izražanja, pristane pri sosedu Bainesu. Medtem ko Ada obiskuje Bainesa in mu nudi klavirske lekcije, se sosed in nema pianistka predata strastni aferi.

Čeprav je film postavljen na Novo Zelandijo in ga je ustvarila novozelandska ekipa velja za večinsko avstralsko produkcijo. Film je dobil tri oskarje: za scenarij ter glavno in stransko žensko vlogo.

Izgubljeni vlak: HBO ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lost Transport. Niz., 2022. Režija: Saskia Diesing. Igrajo: Hanna van Vliet, Eugenie Anselin, Anna Bachmann, Bram Suijker. Drama. 105 min.

Izgubljeni vlak Foto HBO

Vlak z več kot 2000 judovskimi jetniki iz koncentracijskega taborišča spomladi leta 1945 obtiči v Vzhodni Nemčiji. Nemški vojaki so ga prepustili usodi in pobegnili pred Rdečo armado.

Ljudje na vlaku se morajo znajti po svoje in se za preživetje zanesti na pomoč vaščanov. Med globokim nezaupanjem, obupom in željo po maščevanju pa srečanje med mlado nemško vaščanko Winnie, nizozemsko Judinjo Simone in rusko ostrostrelko Vero vodi v nepričakovano prijateljstvo.