TV namigi: Joseph Fiennes v divjini, Creed III in rezultati volitev

Iz Vikendovega intervjuja

V napovedi serije Fiennesova se vrneta v divjino je rečeno, da vajino potovanje ni bilo le potovanje, na katerem sta premagovala fizične ovire, ampak je bilo to tudi potovanje, na katerem sta se zbližala, utrdila družinske vezi. Kako se je to zgodilo, kateri trenutki so vaju zbližali?

Joseph: Mislim, da so naju tako na tej kanadski odpravi kot egiptov­ski povezali trenutki, ko se je Ranulph odprl na način, na kakršnega se ponavadi ne. Na primer, ko je spregovoril o izgubi očeta, o izgubi deda (oče je padel v drugi svetovni vojni, ded pa v prvi, op. p.), ali zdaj v Kanadi, ko je spregovoril o diagnozi parkinsonove bolezni in o tem, kako se spopada s tem. Pripada generaciji, ki ponavadi o takih stvareh ne govori, ni iz generacije, iz katere sem jaz, v kateri radi govorimo o svojih problemih. Zato so bili ti trenutki izjemnega pomena in globoki, to naju je zbližalo. Če si v družbi z drugimi resnično ti, to ponavadi splete pristne vezi med ljudmi, zato sem se počutil zelo počaščenega, da se mi je odprl na tak način. Mislim, da je bila najina odprava zato veliko bolj osebna in zanimiva.

Prebrala sem, da je agencija William Morris, ki dela filme o Bondu, pred leti pri izbiri glavnega igralca razmišljala tudi o siru Ranulphu. Obstaja morda vzporedno vesolje, v katerem je sir Ranulph slaven igralec, Joseph pa slaven raziskovalec?

Joseph: Če bi se to res zgodilo, bi v tem vzporednem svetu vaš raziskovalec pogrnil pri vsakem poskusu in ne bi nikoli dosegel nobenega rekorda. Vsekakor ne tistega, ko je pretekel sedem maratonov v sedmih dneh. Sam sem pretekel en polmaraton in že misel na to, da bi pretekel cel maraton, me popolnoma izmuči. Ideja, da bi pretekel sedem maratonov v sedmih zaporednih dneh na sedmih različnih celinah, pa mi je popolnoma nedoumljiva. Moram biti iskren sam s seboj in priznati, da nimam jajc za to.