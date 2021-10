TV namigi: Juliet, gola in Z kot Zachariah

Sobota, 9. oktobra



Juliet, gola: TV SLO 2 ob 20.05



Z kot Zachariah: TV SLO 1 ob 22.45

Annie je v dolgoletni zvezi z Duncanom, obsedenim oboževalcem obskurnega rockerja Tuckerja Crowa. Ko se v javnosti pojavi posnetek enega od Tuckerjevih hitov, ki je nastal pred 25 leti, se Anniejino in Duncanovo življenje spremeni, še posebno, ko se srečata s Tuckerjem ... Film, posnet po romanu Nicka Hornbyja, je bil premierno predvajan na filmskem festivalu Sundance. Čeprav je narativa precej standardna, odlični igralski trio in dobra kemija med Hawkom in Byrnovo iz filma naredijo simpatičen izdelek, čeprav ne gre za eno najboljših Hornbyjevih priredb.Z kot Zachariah je napet znanstvenofantastični triler, središče katerega je mlada Ann, ena od zadnjih preživelih po strašni jedrski katastrofi apokaliptičnih razsežnosti, ki je prizadela Zemljo in z nje izbrisala skoraj vse človeštvo. Ko zadnji trije preživeli dojamejo, da so prepuščeni sami sebi, se v iskanju upanja in rešitve pred večno samoto znajdejo v ljubezenskem trikotniku. Craig Zobel, ki je med drugim režiral serijo Mare iz Easttowna (2021), je na film prenesel istoimensko knjigo iz leta 1974, a ji ni ostal popolnoma zvest. Apokaliptični svet je namreč le kulisa za portret človeškega obupa in osamljenosti.