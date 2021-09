TV namigi: Jumanji, Mojstri iluzij in Kikboksarka

Nedelja, 5. septembra

Jumanji: Dobrodošli v džungli: POP TV ob 20.00

Mojstri iluzij: Planet TV ob 19.55



Kikboksarka: TV SLO 1 ob 15.25

Pustolovski spektakel je nadaljevanje prvega filma iz leta 1995 z Robinom Williamsom. Štirje srednješolci odkrijejo staro videoigro Jumanji, za katero še nikoli prej niso slišali. Nenadoma se znajdejo v zabavnem svetu džungle in postanejo avatarji po svojem izboru: Tako je prestrašeni piflar zdaj videti kot orjaški Dwayne Johnson, igralec nogometa kot pritlikavi Kevin Hart, zavrto dekle dobi postavo Karen Gillan v prekratkih oblačilih, instagram bejba pa postane okrogli Jack Black.Tak humor se zdi na prvo žogo, vendar zaradi sposobne in všečne igralske ekipe deluje sveže in nasmeji.Štirje iluzionisti se odzovejo na nenavadno vabilo v stanovanje v New Yorku. Čez eno leto je četverica znana pod imenom Štirje jezdeci in prireja največji šov v Vegasu. Med svojo predstavo oropajo banko v Franciji in z denarjem nagradijo občinstvo. To pritegne pozornost agenta FBI ...Leterrierjev film si od svojih likov sposodi glavni trik: preusmeritev pozornosti. S hitropoteznimi kadri, eksplozivnimi dialogi in živahno glasbo mu uspe prikriti kar nekaj scenarističnih lukenj, tako da se gledalec ob filmu kljub vsemu lahko spodobno zabava.Bo je vročekrvna dvanajstletnica, ki se spopada z običajnimi najstniškimi frustracijami in jezo zaradi ločitve staršev. Z mamo in bratom Danijem se preseli v revnejšo in bolj surovo sosesko v predmestju Amsterdama.Soseda Joy jo seznani s kikboksarskim klubom v bližini njenega doma. Bo je za novi šport nadarjena in kmalu bi lahko nastopila na nizozemskem prvenstvu. Toda ločitev staršev jo zelo teži in njeni izpadi jeze nastop na prvenstvu postavijo na kocko. Če hoče Bo postati dobra športnica, se mora naučiti, kako obvladati čustva.