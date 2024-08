TV namigi: Junak Goran in idiot Zoran

Sobota, 24. avgusta

Noč zmaja, poslovilna tekma Gorana Dragića

TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Prenos. 180 min.

Slovenski reprezentant Goran Dragić se bo od svoje tekmovalne kariere poslovil v posebnem slogu, v dvorani Stožice obljublja vrhunski športno-zabavni dogodek. Na zvezdniškem dvoboju v prijateljskem vzdušju bodo na Goranovo čast svoje košarkarske veščine na ogled postavili številni košarkarski velemojstri, ki so ob Gogiju prehodili vsaj del poti od Ilirije do Milwaukee Bucksov.

Kapetana ekip bosta Goran Dragić in Luka Dončić, udeležila pa se je bodo mnoga znana košarkarska imena, med drugim Steve Nash, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Loul Deng, Boban Marjanović, Beno Udrih, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Marko Gudurić, Saša Zagorac ... Ker gre tudi za zabavo in dobrodelnost, pa obljubljajo še obilico zabavnih točk ter inovativnih popestritev.

Zoran, moj nečak idiot

TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Zoran, il mio nipote scemo. Ita./Slo., 2013. Režija: Matteo Oleotto. Igrajo: Giuseppe Battiston, Rok Prašnikar, Marjuta Slamič, Riccardo Maranzana, Jan Cvitkovič. Kom./drama. 115 min.

Zoran, moj nečak idiot. Foto Stara Gara

Štiridesetletni Paolo (Giuseppe Battiston), aroganten možakar s 150 kilogrami, večino dneva preživlja v gostilni pri Guštinu. Zaposlen je kot kuhar v domu za ostarele in že vrsto let vztrajno nadleguje svojo nekdanjo ženo. Nihče pa ne mara njegovih krutih šal. Potem pa Polovo rutino zmoti obvestilo, da mora skrbeti za svojega najstniškega nečaka Zorana (Rok Prašnikar), ki ga ne pozna, saj je Zoran odraščal v Sloveniji.

V gostilni odkrijejo v Zoranu nenavaden talent za igranje pikada. Končno je Paolo našel pravo priložnost, da se mu sreča obrne v pravo smer: Zorana bo odpeljal na svetovni turnir kjer je prva nagrada izplačana v denarju. Paolo pa zaradi svojega površnega in nesubtilnega odnosa do nečaka ne upošteva dejstva, da se bo Zoran prvič v življenju moral srečati s tipičnimi težavami, ki jih doživljajo njegovi sovrstniki.

Zgodba o mizantropu, ki ga pristen odnos z nedolžnim fantom preobrazi v prijaznejšega človeka in mu pomaga rešiti težave, sodi med scenaristične stalnice, a je izpeljana dovolj spretno in pristno, da zlahka navduši gledalca.

Levi kroše

Planet TV ob 22.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Southpaw. ZDA, 2015. Režija: Antoine Fuqua. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, Oona Laurence, 50 Cent. Drama. 140 min.

Levi kroše. Foto Planet TV

Slavni boksar in svetovni prvak v poltežki kategoriji Billy Hope (Jake Gyllenhaal) ima vse, kar si je vedno želel – izjemno kariero in lagodno življenje, ki ga deli z ljubečo ženo in hčerko –, nato pa na višku kariere doživi nepopisno tragedijo. Ko ga zapusti še dolgoletni menedžer in prijatelj (50 Cent), Billy zapade v brezno depresije.

Odločen, da se bo pobral in si spet izboril življenje, se po pomoč zateče k Ticku (Forest Whitaker), upokojenemu boksarju in trenerju najboljših amaterskih boksarjev v mestu. Zdaj je njegova prihodnost odvisna od Tickove trde roke in njegove lastne čustvene, psihične in telesne vzdržljivosti, zato se Billy znajde sredi najtežjega boja v svojem življenju.

Jake Gyllenhaal je res prepričljiv v svoji vlogi, a to ni Antoine Fuqua v svoji najboljši izvedbi, saj se film zateče k premnogim športnimklišejem.