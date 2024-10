TV namigi: Kaj je živa groza? Mati! Če ne boste tekli, vsaj glejte ...

Nedelja, 20. oktobra

NLB 28. Ljubljanski maraton

Pop TV ob 8.45

Slo., 2024. Prenos. 180 min.

Letos se je na Ljubljanski maraton prijavilo okoli 15 tisoč tekačev. Foto Pop TV

Predzadnji oktobrski vikend bo namenjen ljubljanskemu maratonu, ko bodo ljubljanske ulice polne številnih profesionalnih in rekreativnih tekačev.

Letos se je prijavilo okoli 15 tisoč tekačev. Največji porast prijav, za 40 odstotkov, je pri najdaljši, 42-kilometrski maratonski preizkušnji. Tek je odlična promocija za zdrav način življenja z gibanjem pri vseh generacijah. Najstarejša prijavljena tekačica šteje 90 let, najstarejši moški 87. Prenos se bo na TV začel ob 8.45 in bo trajal do 11.45, na spletu pa bo trajal vse do prihoda zadnjega tekača na cilj.

Mati! (Premiera)

Planet TV ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mother! ZDA, 2017. Režija: Darren Aronofsky. Igrajo: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson. Grozljivka. 145 min.

Po filmu Noe je Darren Arnofsky (Pi, Rekviem za sanje, Rokoborec, Črni labod) posnel nekonvencionalno srhljivko, v kateri bo v simbolnih svetopisemskih prebliskih na preizkušnji ljubezensko razmerje neimenovanega poročenega para. Ko nepovabljeni gostje vstopijo v njun dom in ogrozijo mirno življenje para, se nenavadni dogodki kar vrstijo.

»Režiser Aronofsky je tehnično podkovan in zasedba je fenomenalna, a njegov surov in neposredni simbolizem bo prepričal le peščico gledalcev,« smo ob kino premieri napisali v Vikendovi recenziji.

Veliki rdeči pes Clifford

Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Clifford the Big Red Dog. Kan./ZDA, 2021. Režija: Walt Becker. Igrajo: Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese, Sienna Guillory. Pustolovska komedija. 115 min.

Veliki rdeči pes Clifford. Foto Planet TV

Osnovnošolka Emily Elizabeth (Darby Camp) sreča čarobnega reševalca živali (John Cleese) in ta ji podari majhnega rdečega pasjega mladiča. Nikoli si ne bi mislila, da bo rdeči kužek Clifford čez noč zrastel v trimetrskega psa, ki v majhnem stanovanju v New Yorku sega do stropa.

Njena mati samohranilka (Sienna Guillory) je na službeni poti, zato Emily za pomoč prosi svojega zabavnega, a lahkomiselnega strica Caseyja (Jack Whitehall). Skupaj se odpravita na pustolovščino, ki ju vodi po celem mestu. Orjaškega kužka namreč lovi nori znanstvenik, ki želi na njem izvajati poskuse, zato mora vsa soseska pomagati skriti Clifforda.

Zgodba je posneta po priljubljenem liku iz istoimenske knjižne serije, ki nas vse uči, kako pomembno je imeti veliko srce.

Štiriindvajset jezikov, ena Evropa (Premiera)

Vingt-quatre langues, une Europe. Fr./Luks., 2024. Režija: Jean Crépu. Dokumentarna oddaja. 70 min.

Tolmači v EU. Foto TVS

Evropska unija se nenehno spopada z izzivi, tudi z vprašanjem jezika. Kako lahko pri 24 različnih jezikih Evropske unije v njenih institucijah zagotovimo nemoteno komuniciranje in enotne odzive na pereča vprašanja? K temu prispevajo tolmači evropskih institucij, ki v svojih malih tolmaških kabinah vsak dan spremljajo aktualne izzive v mednarodnih pogajanjih.

Dokumentarna oddaja opozarja na kulturno in jezikovno raznovrstnost, ki je bistvena za pravilno delovanje edinstvenega demokratičnega sistema Evropske unije.

Pričevanja tolmačev evropskih institucij gledalce spomnijo na pomen in zahtevnost tolmaškega poklica ter na zgodovinske dogodke, ki so odločilno zaznamovali Evropsko unijo.