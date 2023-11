TV namigi: kako so knapovski otroci osvojili Evropo & kako nasilje trga družbo

Torek, 28. novembra

Lačni, bosi in slavni (Premiera): TV SLO 1 ob 20.35

Slo., 2023. Avtor: Benjamin Kreže. Dok. film. 55 min.

Dokumentarni film prikaže danes skoraj povsem pozabljeni fenomen mladinskega pevskega zbora, ki so ga v 30. letih prejšnjega stoletja poimenovali Trboveljski slavček.

Film govori o tem, kako je v nemogočih razmerah in v od vseh pozabljenem okolju mogoče ustvariti vrhunsko umetnost in osvojiti svet. Zbor, »ki ga je sestavljalo osemdeset do sto revnih knapovskih otrok, je polnil dvorane po vsej Evropi, njihovo petje pa je seglo tudi onstran oceana«. Njihov vodja Avgust Šuligoj jih je povzdignil na takšno raven, da so bili leta 1936 na mednarodnem glasbenem kongresu v Pragi, od 600 takrat vodilnih muzikologov, izbrani kot najboljši pevski zbor na svetu, celo boljši od znamenitih Dunajskih dečkov. Nastopali so po celi Evropi in to v najbolj elitnih dvoranah. Na turnejah so jim sledili občudovalci, kar je bil takrat edinstven fenomen.

Pot Trboveljskega slavčka pa ni bila vedno rožnata, saj so že od vsega začetka oblasti nasprotovale delovanju zbora, ter mu ves čas na razne načine oteževale delo. Ni jim bilo po godu, da bi se otroci, ki naj bi zrasli v delavce, ukvarjali s kulturo, ter želi povsod takšne uspehe in odobravanja.

Zaradi svojih izjemnih uspehov so bili leta 1938 izbrani, da iz ljubljanskega studia prek radijskih valov izvedejo koncert za ameriški šolski radio. To je bil prvi neposredni radijski prenos iz Evrope v Ameriko.

Dvanajstega ponoči (Premiera): TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La nuit du 12. Fr., 2022. Režija: Dominik Moll. Igrajo: Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Johann Dionnet, Thibaut Evrard. Krim. 120 min.

Dvanajstega ponoči. Foto TVS

Film je svojevrsten detektivski triler, v katerem se zrcalijo razklana sodobna družba ter skrhani odnosi med moškimi in ženskami. Vsak policijski preiskovalec prej ali slej naleti na primer, ki ga ne neha preganjati. Za Yohana, ki je pred kratkim napredoval, je to Clarin umor … Mlado žensko Claro so umorili v Grenoblu. Vse kaže na to, da je bil umor premišljen in kruta izvedba kaže na to, da je bil motiv maščevanje. Osumljenec je njen bivši. A kateri?

Film je slavil na letošnji podelitvi cezarjev, na kateri je osvojil kar šest nagrad, tudi za najboljši celovečerec.

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2023: TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2023. Prenos. 90 min.

Neposredni prenos slavnostne podelitve nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti v letu 2023, iz Linhartove dvorane Cankarjevega doma. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Globus: Kaj bo prineslo premirje?: TV SLO 1 ob 21.25

Slo., 2023. Inf. odd. 30 min.

Zahodni breg. Foto Fadel Senna/Afp

Dogovore Izraela in skrajnega palestinskega gibanja Hamas o izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov prežemata negotovost in nezaupanje. »To ni konec vojne,« zatrjuje izraelski premier Netanjahu, saj je cilj še vedno izkoreninjenje Hamasa.

Kaj bo pravzaprav humanitarno premierje spremenilo v tej vojni? Kakšna je vloga regionalnih in svetovnih sil? Kratka prekinitev ognja prinaša olajšanje. Kdaj pa bo čas za politično rešitev spora?