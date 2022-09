TV namigi: Kamnita pest, Zadnji ledeni lovci, William Hurt ...

Petek, 23. septembra

Kamnita pest: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Hands of Stone. ZDA, 2016. Režija: Jonathan Jakubowicz. Igrajo: Ed- gar Ramirez, Robert De Niro, Usher Raymond, Rubén Blades, Ana de Armas. Bio. film. 120 min.

Roberto Duran je odraščal v revnem predelu Paname, leta 1980 pa je s pomočjo trenerja, znamenitega Raya Arcela, premagal do takrat nepremagljivega Sugarja Raya Leonarda in postal prvak velter kategorije. Toda naslov prvaka je obdržal le nekaj mesecev, saj je v osmem krogu znamenitega dvoboja »no mas« iz neznanega razloga predal tekmo, pri čemer je svojemu tekmecu izrekel le dve besedi: no mas, kar v španščini pomeni nič več. Kritiki so zapisali, da ima film kljub fascinantni resnični zgodbi in odlični igralski zasedbi preveč formulaičen scenarij.

Zadnji ledeni lovci: TV SLO 2 ob 22.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Slo., 2018. Režija: Jure Breceljnik, Rožle Bregar. Dok. film. 80 min.

Film pripoveduje zgodbo o trenutni generaciji inuitskih lovcev na vzhodni Grenladniji in predstavlja zadnje poglavje v njihovi dolgi in bogati zgodovini, saj se njihov svet spreminja s svetlobno hitrostjo. 20 tisoč km dolgo obalo vzhodne Grenlandije poseljuje približno 4500 prebivalcev.

Zvezde velikega platna: William Hurt: TV SLO 1 ob 22.40

Discovering Film/Stars of the Silver Screen: William Hurt. VB, 2022. Dok. odd. 55 min.

Discovering Film/Stars of the Silver Screen: William Hurt

William Hurt, ki je umrl marca letos, star 71 let, velja za enega od najzanimivejših igralcev svoje generacije. Ustvaril je nepozabne vloge v številnih kultnih filmih. Izvrstno je odigral številne karizmatične, težavne, intenzivne in pogosto odtujene posebneže, genije in manijake. William Hurt je bil štirikrat nominiran za oskarja, prejel pa ga je enkrat, in sicer za glavno vlogo v filmu Poljub ženske pajka iz leta 1985. Za ta film je prejel tudi britansko nagrado bafto.