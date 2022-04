TV namigi: Kampanja proti podnebju, Sprehod in Verjamem

Ponedeljek, 11. aprila

Kampanja proti podnebju: TV SLO 2 ob 18.55

Kampagne mod klimaet. Dan., 2020. Režija: Mads Ellesøe. Dok. odd. 65 min.

Leta 1988 je bil svet pripravljen ukrepati glede podnebnih sprememb. Georg W.H. Bush je govoril kako bo Bela hiša ukrapala v zvezi z »učinkom tople grede. A potem se je ustavilo ...

Danska dokumentarna oddaja raziskovalnega novinarja Ellesøeja razkriva dobrih 30 let načrtnega diskreditiranja znanstvenikov v javni razpravi in zanikanja podnebnega segrevanja. Avtor v oddaji prikaže, kako so tako imenovane podnebne skeptike, odlične komunikatorje, ki so odločilno prispevali k oblikovanju javnega mnenja – nekateri od njih pa so se celo izdajali za znanstvenike – posredno denarno podpirale največje naftne družbe.

Sprehod po gozdu: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

A Walk in the Woods. ZDA, 2015. Režija: Ken Kwapis. Igrajo: Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Mary Steenburgen, Nick Offerman. Pust. film. 115 min.

Film, posnet po knjižni uspešnici Billa Brysona, prikazuje nenavadno pohodniško avanturo upokojenca Billa in njegovega čudaškega prijatelja Stephena. Po dveh desetletjih življenja v Veliki Britaniji se Bill vrne v ZDA.

Želi doživeti rodno deželo v vsej svoji neokrnjeni lepoti, zato se odloči prehoditi slovito Apalaško pot. Da se z več kot 3500 km dolgim popotovanjem ne bi spopadel sam, poišče prijatelja Stephena, ki pa je v klavrni kondiciji. Kljub temu se odpravita v neznano, številne boleče in zabavne težave pa premagujeta z medsebojnim zbadanjem in kljubovanjem.

Verjamem v naju: POP TV ob 17.50

Ask mantik intikam. Tur., 2021. 1. del. Režija: Murat Öztürk. Igrajo: Burcu Özberk, Ilhan Sen, Burak Yörük, Melisa Döngel. Telenovela. 60 min.

Esra je vso mladost trpela zaradi očeta, čigar poslovni neuspehi so njeno družino pripeljali do bankrota. Prisegla si je, da se njej kaj takega ne more zgoditi.

Poročila se je z mladim in bistrim Ozanom, s katerim sta imela lepo in udobno življenje, dokler ni Ozan zapustil službe in ustanovil svojega podjetja. Da bi mu pomagala, se je Esra razdajala s tremi službami naenkrat, na koncu pa je to pripeljalo do ločitve. Čez leta je Ozan neizmerno uspešen, z Esro pa se po naključju srečata.