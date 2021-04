TV namigi: Ko me ne bo več, Obračun legend in Tivoli

Sreda, 21. aprila

Ko me ne bo več: TV SLO 1 ob 20.05

Obračun legend: Kanal A ob 20.00

Obračun legend



Naravni parki Slovenije: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib: TV SLO 1 ob 17.25

Naravni parki Slovenije: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Yoram je oče in vdovec, po poklicu je veterinar za divje živali v safarijskem parku v Tel Avivu. Ima veliko dela, zato vse manj vidi svojo najstniško hčer Roni, ki odrašča po svoje in ima težave, ki jih zaposleni Yoram, tudi sam nekoliko depresiven zaradi ženine smrti, ne vidi. Roni je sita njunega mračnega stanovanja, zato vedno dlje ostaja zunaj.Nekega večera se na Yoramovih vratih pojavi skupina zdravstvenih izvedencev za mladostniška samomorilna nagnjenja in očeta obvesti, da so s spletnega foruma razbrali, da se je Roni odločila narediti samomor …Nekdanja boksarska tekmeca Billy ‘The Kid’ McDonnen (De Niro) in Henry ‘Razor’ Sharp (Stallone) sta nekoč veljala za senzacijo. Na vrhuncu kariere, tik pred njunim odločilnim dvobojem, je Razor napovedal svojo upokojitev. Z nikoli pojasnjeno odločitvijo sta ugasnili karieri obeh boksarjev. Trideset let pozneje boksarski agent predlaga ostarelima tekmecema, da se vrneta v ring in dokončno poravnata račune.Le občasno smešna zgodba, v kateri mrgoli klišejev in postanih šal, je le boleč spomin na legendarna Jaka La Motto in Rockyja Balboo.Ljubljana ima mestni park, ki ji ga lahko zavida marsikatero veliko mesto. To ni le vsem znani park Tivoli, ki vsakič znova očara s svojo vrtno umetnostjo in krajinskimi parkovnimi ureditvami. V zaledju Tivolija sta še gozdnati Rožnik in Šišenski hrib, oba z mnogimi očem skritimi naravnimi dragocenostmi. Gozd, ki v tem krajinskem parku prevladuje, je neprecenljivo zeleno osrčje mesta. Omogoča sprostitev, rekreacijo in je hkrati tudi prostor za spoznavanje in zbližanje z naravo.