TV namigi: Kolo rešitve, Jiří Kylián in Veliki pes Clifford

Sreda, 24. avgusta

Kolo rešitve: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Ride. ZDA, 2018. Režija: Alex Ranarivelo. Igrajo: Shane Graham, Ludacris, Sasha Alexander, Blake Sheldon, Alexander Davis. Športna drama. 110 min.

Mladenič John se po rasno obarvanem incidentu znajde v mladinskem popravnem domu. Ko ga od tam pošljejo v rejniško družino rasno mešanega para, Eldridgea in Marianne, se temnopolti Eldridge odloči, da bo mladeniču pomagal preseči rasistične poglede, ki so mu jih privzgojili drugi. Pri tem si pomaga s kolesom ...

Film je navdihujoča resnična zgodba o kolesarskem šampionu Johnu Buultjensu, ki se je kljub slabemu startu v življenje postavil na noge, se otresel mladostnih strahov in najstniških zablod ter postal eden najbolj navdihujočih ljudi v svetu koles BMX.

Eno leto v življenju koreografa Jiříja Kyliána: TV SLO 2 ob 22.00

Jeden rok v životě choreografa Jiřího Kyliána. Češka, 2019. Režija: Martin Kubala. Dok. film. 60 min.

Eno leto v življenju koreografa Jiříja Kyliána Foto Tv Slo

Češki dokumentarni plesni film pomeni vpogled v življenje in delo svetovno priznanega češkega koreografa Jiřija Kyliána. Film se posveča dvema zanj pomembnima dogodkoma v sezoni 2018/19: najprej premieri predstave Kylián – mostovi časa v Narodnem gledališču, ob 100. obletnici nastanka Češkoslovaške. Drugi pomembni dogodek pa je podelitev viteškega reda Francoske akademije za likovno umetnost, ki ga je koreograf prejel marca 2019.

Jiří Kylián nas v filmu popelje v zakulisje obeh dogodkov in ju dopolni z modrim in skromnim komentarjem svojega življenja in dela.

Veliki rdeči pes Clifford: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Clifford the Big Red Dog. Kan., 2021. Režija: Walt Becker. Igrajo: Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese, Sienna Guillory. Pust. kom. 100 min.

Veliki rdeči pes Clifford Foto HBO

Osnovnošolka Emily Elizabeth sreča čarobnega reševalca živali in ta ji podari rdečega pasjega mladiča. Nikoli si ne bi mislila, da bo rdeči kužek Clifford čez noč zrasel v trimetrskega psa, ki v majhnem stanovanju v New Yorku sega do stropa. Njena mati samohranilka je na službeni poti, Emily in njen zabavni ter lahkomiselni stric Casey pa se odpravita na pustolovščino, ki ju bo vodila po celem mestu.