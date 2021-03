TV namigi: Konje krast, Iskan, Branjevec za štiri letne čase

Petek, 19. marca



Drama o ljubezni, izgubi, krivdi in zapuščini nacizma na Norveškem, posneta po istoimenski knjižni uspešnici Pera Pettersona.November 1999, 67-letni Trond se po ženini smrti odseli iz Osla v vasico na vzhodu Norveške. Nekega zimskega večera spozna novega soseda Larsa, za katerega se izkaže, da je njegov stari znanec iz mladosti. Srečanje začne v njem prebujati spomine na leto 1948, ko je poletje preživljal z očetom v preprosti leseni koči ob reki. Spomini ga navdajo z občutki sreče, a mu v um prikličejo tudi prizore usodnih dogodkov ...Akcijski triler o skrivni bratovščini elitnih morilcev je posnet po istoimenski stripovski miniseriji Marka Millarja in J. G. Jonesa.V filmu spremljamo zgodbo o povsem običajnem mladeniču Wesleyju, ki živi monotono in dolgočasno življenje, dokler nekega dne ne spozna fatalne Fox. Od nje izve, da je bil njegov oče izurjen morilec, sedaj pa naj bi prevzel njegovo mesto v skrivnostni organizaciji elitnih agentov. Pod vodstvom smrtonosne Fox in modrega Sloana se Wesley znajde sredi divjih strelskih obračunov, neusmiljenih pretepov in vratolomnih avtomobilskih pregonov.Ena prvih mojstrovin R. W. Fassbinderja o bridkem življenju prodajalca sadja.München v 50. letih 20. stoletja. Življenje je za Hansa Eppa eno samo veliko ponižanje. Po vrnitvi iz francoske tujske legije, v kateri je preživel več let, se začne preživljati kot prodajalec sadja. S tem si nakoplje materin prezir. Zaradi prepirov z ženo, zapravljene kariere in izgubljene stare ljubezni Hans začne piti, nato pa izživlja svoj bes z nasiljem ...