TV namigi: Kralj Artur, Postaja Kiosk in Kitajska roba

Nedelja, 16. januarja

Kralj Artur: Legenda o meču: Kanal A ob 20.00



Naslednja postaja Kiosk: TV SLO 1 ob 22.05

Naslednja postaja Kiosk Foto Tv Slo



Kitajska roba: TV SLO 1 ob 15.30

Kitajska roba Foto Tv Slo

Režiser Guy Ritchie, znan po svojem dinamičnem slogu, se v domišljijski akcijski pustolovščini loteva klasičnega mita o Arturjevem meču in spremlja pot mladega Arturja z ulic do prestola. Ko Arturju še kot otroku umorijo očeta, se do krone dokoplje njegov stric Vortigern. Artur, oropan dedne pravice in ne da bi vedel, kdo sploh je, odrašča v zakotnih ulicah mesta. Ko pa iz kamna potegne znameniti meč, se njegovo življenje obrne na glavo in mora se soočiti s svojo pravo usodo – pa če mu je to všeč ali ne ...Premalo osebne note režiserja in preveč generičnih »epskih« spopadov.Arhitekt in oblikovalec Saša Mächtig je ikona slovenskega industrijskega oblikovanja, svetovno znan predvsem po znamenitem »rdečem kiosku«. Tako imenovani rdeči kiosk K67 je ustvaril leta 1967 v duhu šestdesetih let in prvega poleta na Luno. Vizionarski univerzalni montažni sistem in modularno sestavljivi Kiosk K67 je zaznamoval urbana okolja in življenjski slog v našem prostoru in drugod po svetu.Filmski portret sledi Saši Mächtigu na delu vznemirljive in navdihujoče kolesarski poti Alpe Adria od Salzburga do Gradeža in prek Krasa. Ta skupni in soodvisni prostor kulture in zgodovine je tudi prostor ustvarjalnih inženirskih duhov prednikov.Mladi fotograf François že deset let ni obiskal svoje družine, ki živi v kitajski četrti, kjer je odraščal tudi sam. Poročen je s Sophio in živi življenje običajnega Parižana. Toda ko njegova partnerica zanosi, ga spodbudi, naj novico pove svojemu odtujenemu očetu in skuša obnoviti stike z družino.Françoisu na popotovanju po kitajski četrti moralno podporo daje najboljši prijatelj Bruno, ki se zaljubi v Liso, Françoisovo prijateljico iz otroštva. Izgubljenega sina toplo sprejmejo vsi razen očeta, s katerim ima François zapletene odnose.