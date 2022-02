TV namigi: Kraljica Elizabeta in njeni premierji ter Charliejevi angelčki

Nedelja, 6. februarja

Kraljica Elizabeta in njeni premierji: TV SLO 1 ob 22.30

The Queen and Her Prime Ministers. Nem., 2012. Režija: Tristan Chytroschek. Dok. odd. 55 min.

Britanska kraljica Elizabeta II. je na prestolu že sedem desetletij. Dokumentarna oddaja analizira odnos med kraljico in njenimi štirinajstimi premierji – od Winstona Churchilla, ki ga je mlada kraljica navdušila, do zapletenega odnosa z Margareth Thatcher in vihravim zagovornikom brexita, Borisom Johnsonom. Čeprav britanska monarhinja nima neposredne politične moči, se je moral še vsak premier z Downing Streeta vsak teden odpraviti h kraljici na avdienco v Buckinghamsko palačo. V dolgih letih Elizabetine vladavine se je v Veliki Britaniji marsikaj spremenilo, tudi vlade prihajajo in odhajajo, a kraljica ostaja.

Charliejevi angelčki: Pop TV ob 20.00

VIKEND - Charlie's Angels - Charliejevi angelčki Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Charlie's Angels. ZDA, 2019. Režija: Elizabeth Banks. Igrajo: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Patrick Stewart. Akc. film. 140 min.

Pod režijsko taktirko priljubljene igralke Elizabeth Banks je nastala nova generacija Charliejevih angelčkov. Dekleta delajo za skrivnostnega Charlesa Townsenda in tako kot doslej svojim strankam ponujajo varnostne in detektivske storitve. Agencija se širi na mednarodno raven z izjemno pametnimi, neustrašnimi in izurjenimi ženskami po vsem svetu. Več ekip Angelčkov, ki jih vodi več nadrejenih Bosleyjev, sprejema najtežje naloge po raznih koncih sveta. Ko mlada inženirka razkrije podrobnosti o novi, nevarni tehnologiji, morajo Angelčki v akcijo ...

Nedeljsko popoldne: TV SLO 1 ob 17.40

Slo., 2022. Zab. odd. 75 min.

V nedeljske popoldneve se vračata Bernarda Žarn in Jože Robežnik z nekoliko osveženo oddajo. V vsaki oddaji se tekmovalni par dveh znanih osebnosti, ki ju povezuje prijateljstvo, sodelovanje ali pa sta par tudi zasebno, pomeri v več zabavnih igrah. Te se točkujejo, njun nastop pa s telefonskim glasovanjem ocenijo tudi gledalci. Sestavni del oddaje so tudi glasbeni nastopi, vsi nastopajoči, tako pogovorni kot glasbeni gosti, pa so ob koncu oddaje vključeni v finalno igro Razvrsti po vrsti. Nova je tudi rubrika, v kateri Gianni, zamejski Slovenec iz Italije, potuje po Sloveniji in obiskuje muzeje ter ostale znamenitosti in s terena za oddajo pripravi zabavno reportažo.