TV namigi: Kruha in iger, Živel 1. maj! in Ne joči, Peter

Kruha in iger: TV SLO 1 ob 20.05

Živel, 1. maj!: TV SLO 1 ob 17.45

Ne joči, Peter: Kino ob 20.00

Zadnji izdihljaji socializma in prvi znaki tranzicije so za večino odraslih smešni, ker se jih dobro spomnimo, hkrati pa nismo več vpleteni vanje.To je za okvir celovečernega prvenca vzel Klemen Dvornik in posnel zgodbo o družini Novak, ki se teden pred pustom v maskah odpelje v Ljubljano na snemanje najbolj priljubljene TV oddaje, kviza Vrteča sreča. Od scen, ko jih imajo zaradi mask miličniki za roparje, do tistih, ko družina spozna prazen blišč narcisoidnega voditelja, Dvornik obdrži ravnotežje med huronsko zabavo in družbeno kritiko, ki ne razkriva le preteklosti, ampak ošvrkne tudi sedanjost.Voditeljica Mojca Mavec je takole opisala oddajo: »Oddajo na praznik dela bomo na TVS začeli tradicionalno, s koračnico in godbo na pihala, a 1. maj v koronskih časih zveni drugače kot nekoč. Zato bo toliko bolj zanimivo videti, kako ga obeležujejo različni narodi po svetu. Za Britance je to predvsem dan pomladi, izbora majske kraljice in obujanje poganskih običajev kot prehod v novo, boljše obdobje. V živo se bomo zato vključili v Edinbourgh. Praznične Havaje nam bo približala Aleksandra Veble, saj to je edina ameriška država, ki praznuje 1. maj. Povabljeni smo tudi na finsko prvomajsko zabavo vappu, pobliže pa bomo spoznali tudi avtorja pesmi Guantanamera, kubanskega pesnika Joseja Martija.«»A si ti tud notr padu?« je stavek, ki je zaznamoval filmsko klasiko Ne joči, Peter. Zgodba tudi več kot štirideset let po nastanku ni izgubila svojega čara.Druga svetovna vojna, Dane in Lovro sta partizana, ki morata tri sirote iz nevarnega območja, kjer potekajo boji, prepeljati na osvobojeno ozemlje. Vojaka sta na začetku ponižana, da so jima dodelili takšno nalogo, a se kasneje z otroki spoprijateljita. Še posebej z najmlajšim Petrom, ob katerem doživita kar nekaj smešnih prizorov. Po naključju Lovru in Danetu kasneje celo uspe večja akcija ...