TV namigi: Kukavici, Dokler sva mlada in Kitajska na Arktiki

Torek, 11. januarja

Kukavici: TV SLO 1 ob 20.00

Kukačky. Češka, 2021. 1/13, Režija: Biser A. Arichtev. Igrajo: Marta Dancingerová, Marek Adamczyk, Viktor Sekanina, Sabina Remundová, David Novotný. Nad. 60 min.

Pred šestimi leti sta Tereza in Martin Kadlec postala starša sinu Jakubu. Družinica, ki živi v Pragi, se v sodobnem okolju dobro počuti. Istočasno se je Olgi in Karlu Holcu rodil četrti otrok, sin Tomaš. Družina Holec živi v manjšem kraju blizu Prage

Pri rutinskem zdravniškem pregledu se izkaže, da Jakub in Tomaš nista biološka otroka svojih staršev. Martin najprej pomisli, da ga je Tereza prevarala, Tomašev zdravnik posumi, da sta otroka posvojila in tega nikoli povedala. Starši so presenečeni in pretreseni, saj se izkaže, da sta bila dečka ob rojstvu zamenjana ...

Dokler sva še mlada: TV SLO 2 ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

While We're Young. ZDA, 2014. Režija: Noah Baumbach. Igrajo: Naomi Watts, Ben Stiller, Maria Dizzia, Adam Horovitz, Matthew Maher. Kom. 95 min.

Josh Srebnick, 44-letnik, je poročen s 43-tletno Cornelio, hčerko Leslieja Breitbarta, cenjenega režiserja dokumentarnih filmov. Par živi v New Yorku udobno življenje in daje vtis srečnih ljudi. Pa ni čisto tako; intimno sta Josh in Cornelia precej na psu, saj ju razžira dejstvo, da nimata otrok. Žal se tudi njuni profesionalni načrti ne izidejo, kot bi si želela … Josh, ki je tudi dokumentarist kakor njegov tast, svoj zadnji film končuje že osem let in še vedno ni dokončan.

Potem pa Josh in Cornelia, spoznata še en par, Jamieja in Darby, ki sta eno generacijo mlajša …

Kitajska na Arktiki: Zakulisje nekega načrta: TV SLO 1 ob 21.00

The Rising of China Arctic. Fr., 2021. Režija: Olivier Truc. Dok. odd. 55 min.

Peking je zemljepisno precej oddaljen od Arktike, a se kljub temu Kitajska razglaša za skoraj arktično državo in postopno gradi novo polarno svilno pot. Zanimajo jo redke zemeljske kovine in zaloge mineralov, a poleg svojih energetskih interesov skrbi tudi za gospodarske, znanstvene in strateško-vojaške.

Ali bomo po kitajski Afriki kmalu govorili o kitajski Arktiki?