TV namigi: Kult teorij zarot, Goljufije s hrano in Detroit

Torek, 4. januarja

Kult teorij zarot QAnon: TV SLO 1 ob 20.55

The Cult of Conspiracy QAnon/What Q Did Next? ZDA, 2021. Režija: Benjamin Zand. Dok. odd. 60 min.

QAnon je aktivistična skupina, ki jo vodi anonimni lik, znan kot Q. Skupina uporablja teorije zarote in informacijsko vojno za sprožanje spletnih senzacij, političnih debat in manipulacije z mnenjem ljudi. Predsedovanja Donalda Trumpa je konec, a podpora mreži teoretikov zarot QAnon ostaja. Gibanje QAnon namreč še naprej močno vpliva na volilno telo. Ali bi to lahko vodilo k ustanovitvi nove politične stranke?

Dokumentarna oddaja med drugim spremlja ljudi na čelu gibanja in preiskuje njihov vpliv na zahodno družbo in politiko v prihodnosti. Kakšna bo njihova naslednja poteza?

Goljufije s hrano in organizirani kriminal: TV SLO 2 ob 20.00

Food Fraud. Fr., 2021. Režija: Bénédicte Delfaut. Dok. odd. 60 min.

Goljufije s hrano in organizirani kriminal Foto Tv Slo

Konjsko meso, označeno kot goveje. Med, razredčen s cenenimi sladkornimi sirupi. Ponarejeno ekstra deviško oljčno olje. Potvarjanje prehrambnih izdelkov je že prava industrija, vredna več milijard dolarjev.

Po nekaterih ocenah naj bi bilo kar 10 odstotkov tega, kar pojemo, ponarejenega. V Italiji mafija nadzoruje celotne sektorje živilske industrije. Po vsem svetu dobro organizirane kriminalne mreže sodelujejo pri prodoru v zapletene dobavne verige. Zamenjava ene sestavine z veliko cenejšim nadomestkom ali ponarejanje etiket je za zlikovce relativno varno početje, dobički pa so ogromni. Toda kakšno je tveganje za potrošnika? Kako lahko prepoznamo goljufije s hrano? In kaj je mogoče to početje ustaviti?

Detroit: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Kathryn Bigelow. Igrajo: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith, Chris Chalk, Mason Alban. Krim. 160 min.

Detroit Foto Press

Z oskarjem nagrajena režiserka Kathryn Bigelow v filmu raziskuje tragične dogodke v Detroitu leta 1967, ko so mesto pretresali rasni nemiri.

Nemiri so se začeli 23. julija s policijsko racijo v ilegalnem baru. 25. julija, dva dni po izbruhu nemirov, so na ulice poslali tudi nacionalno gardo. Med racijo v hotelu Algiers več policistov krši postopek, ko začnejo nasilno zasliševati goste, da bi od njih izsilili priznanje, da so nameravali napasti policijo. V usodni noči so v hotelu umrli trije neoboroženi temnopolti mladeniči ...