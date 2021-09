TV namigi: Laž, V naročje morja in Inferno

Nedelja, 12. septembra



Laž: TV SLO 1 ob 20.00

V naročje morja: TV SLO 1 ob 15.30

V naročje morja Foto Tv Slo



Inferno: POP TV ob 21.40

Claudu Arboni, priljubljenemu županu mesta Castel-sur-Mer, se obeta, da bo svojo kariero nadgradil s položajem senatorja. Njegov vnuk Lucas, s katerim sta zelo povezana, preživlja težko obdobje, saj se njegovi starši ločujejo. Lucas in oče Pierre nikoli nista navezala toplih odnosov, deček je bil vedno bolj navezan na dedka Clauda. Po ločitvi živi z mamo Corinne, z očetom pa preživi vsak drugi konec tedna. Kmalu Lucas v šoli popusti in se začne pretepati, doma ima izpade jeze in agresije.Nekega dne Clauda aretirajo in pretresen izve, da ga je Lucas obtožil posilstva.Brian Cox v iskrivi britanski komediji zaigra uporniškega upokojenca, ki se upre zatiranju v domu za ostarele.Upokojena mornarja Wally in Skipper sta že štirideset let najboljša prijatelja in skupaj živita tudi v domu za starejše na Norveškem. Ko Skipper umre, želita Wally ter njegova druščina ustreči prijateljevi zadnji želji po tradicionalnem mornarskem pokopu na morju. Načrte jima prekriža duhamorna direktorica, ki želi s pogrebom čim prej opraviti. Wally proti diktaturi uprave doma za starejše nastopa s številnimi uporniškimi dejanji.Tretje poglavje filmske serije o prigodah poznavalca starodavnih simbolov, profesorja Langdona.Tokrat se znajde sredi skrivnostnega labirinta ugank, ustvarjenih prav za njega. Vendar njegov pronicljivi um ni več njegov popolni zaveznik, saj se brez spominov prebudi v bolnišnici v Firencah. Presenečen ugotovi, da ga iščejo tako oblasti kot tudi neznani morilci.