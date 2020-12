TV namigi: Leto 2020, Z ljubeznijo, Vincent in Harry Potter

Ponedeljek, 28. decembra

Slovenija in svet v letu 2020: TV SLO 1 ob 20.00 in 20.55

Z ljubeznijo, Vincent: TV SLO 2 ob 20.45

Harry Potter in kamen modrosti: Kanal A ob 20.00

Ves svet, ne le Slovenija, se je tako ali drugače ustavil zaradi izbruha covida-19. Epidemija je ustavila naš vsakdan, razgalila je družbene in strukturne šibkosti naše države, a opozorila tudi na naše kreposti. Zdravstvo, skrb za starejše, šolstvo, gospodarstvo, kultura ... To je le nekaj družbenih podsistemov, ki so jih nove razmere najbolj prizadele. Kakšne bodo posledice?Posledice pandemije pa bodo tudi globalne. Število ljudi, ki bodo potrebovali človekoljubno pomoč, se bo domnevno početverilo in čeprav je bil spomladi zrak ponekod občutno čistejši, se podnebne spremembe niso upočasnile. A prinesla je tudi kaj dobrega. Znanstveni svet še nikoli ni tako dobro sodeloval ...Film o življenju slikarja Vincenta Vana Gogha (1853–1890) je v celoti sestavljen iz animiranih oljnih slik, kar prinaša izjemno gledalsko izkušnjo. Slik je bilo kar 65.000, 125 umetnikov pa je jih je ustvarjalo šest let. Z ljubeznijo, Vincent prikazuje umetnikovo izjemno zgodbo, njegovo nesrečno življenje in skrivnostno smrt.Poštar Joseph Roulin pošlje svojega sina Armanda, da bi lastnoročno izročil zadnje pismo, ki ga je tik pred smrtjo bratu Theu napisal Vincent. Armandu se naloga zdi nesmiselna, a se vseeno poda na pot. Potem pa ugotovi, da je umrl tudi Theo, in se loti raziskovanja.Harry Potter je nesrečen deček, sirota, ki živi pri stričevi družini, ta pa ga obravnava kot nadležno muho. Sprva nima nobenega razloga, da bi se veselil prihajajočega enajstega rojstnega dne, potem pa presenečen izve, da je v resnici čarovnik! Tako ga povabijo na legendarno čarovniško akademijo Bradavičarko. Harry brez oklevanja ujame nenavaden ekspresni vlak, ki ga odpelje tja.