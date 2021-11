TV namigi: Lucia de B., Nesrečniki in Neznanec

Sobota, 6. novembra

Lucia de B.: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lucia de B. Niz., 2014. Režija: Paula van der Oest. Igrajo: Barry Atsma, Marwan Kenzari, Fedja van Huêt, Amanda Ooms, Ariane Schluter. Bio. krim. 100 min.

Štiridesetletna medicinska sestra Lucia de Berk je bila očitno navzoča pri nenavadno velikem številu skrivnostnih smrti v bolnišnici in njeni nadrejeni jo slednjič prijavijo policiji. Mlada pomočnica nizozemskega državnega tožilca spravi za zapahe medicinsko sestro, ki je obtožena, da je serijska morilka. Vendar se kmalu po prvi preiskavi pojavijo dvomi in novi dokazi, ki utegnejo dokazati obtoženkino nedolžnost.

Napeta zdravstveno-sodna drama je posneta po resnični zgodbi, ki je razburila evropsko javnost.

Nesrečniki: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Les miserables. Fr., 2019. Režija: Ladj Ly. Igrajo: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly. Krim. 105 min.

Nesrečniki Foto Tv Slo

Prvenec režiserja Ladja Lyja, ki ima tak naslov kot sloviti roman francoskega pisatelja Victorja Huga iz 19. stoletja, je prav tako postavljen v zloglasno pariško predmestje Montfermeil. To predmestje so leta 2005 pretresali siloviti družbeni nemiri. Policist Stéphane se pridruži kriminalistični enoti, ki se dnevno trudi vzdrževati red in mir v okrožju. Njegova nova kolega Chris in Gwada lokalno sceno dobro poznata, vendar pa se pri enem od intervencijskih postopkov zaplete ...

Odličen portret družbeno razslojene francoske družbe je prejel nagrado žirije v Cannesu 2019.

Neznanec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Unknown. ZDA, 2011. Režija: Jaume Collet-Serra. Igrajo: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz. Akc. film. 135 min.

Neznanec Foto Pro Plus

Dr. Martin Harris je pravkar prispel v Berlin na pomembno predavanje. Ko opazi, da je izginila njegova aktovka, ženo Elizabeth pusti v hotelu, sam pa se s taksijem odpravi po torbo. Žal se zgodi prometna nesreča in Martin pristane v bolnišnici, kjer se čez štiri dni zbudi iz kome.

Zgrožen spozna, da mu je nekdo izbrisal identiteto, ki si jo zdaj, skupaj z njegovo ženo Elizabeth, lasti drug moški. Martin poišče pomoč bivšega člana tajne policije, ki mu svetuje, naj najprej poišče skrivnostno taksistko, ki mu je rešila življenje.