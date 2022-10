TV namigi: Magellanovo popotovanje, Carla in Rob sveta

Četrtek, 6. oktobra

Magellanovo neverjetno popotovanje: TV SLO 1 ob 20.55

L'incroyable Périple De Magellan. Fr., 2022. Režija: Francois de Riberolles. Dok. odd. 60 min.

Portugalski morjeplovec Ferdinand Magellan je 20. septembra 1519 v službi španskega kralja Karla V. kot generalni kapitan flote petih ladij odplul iz Seville proti Molukom v Tihem oceanu, saj je bil trdno prepričan, da je mogoče do Dišavnih otokov, kakor so jih takrat imenovali, pripluti tudi z zahodne smeri.

V dokumentarni oddaji poznavalci tega zgodovinskega obdobja pojasnjujejo, s kakšnimi izzivi se je na svojem velikem popotovanju spoprijemal slavni pomorščak, ki si je zastavil cilj, da se bodo njegove ladje v Španijo vrnile s polnimi podpalubji dragocenih začimb. A pot okoli sveta je 6. septembra 1522, pred 500 leti torej, sklenila le ena.

Carla: TV SLO 1 ob 23.20

Carla. Ita., 2021. Režija: Emanuele Imbucci. Igrajo: Euridice Axén, Paola Calliari, Alan Cappelli Goetz, Maurizio Donadoni, Léo Dussollier. TV-drama. 105 min.

Film je posnet po avtobiografskem romanu Carle Fracci (1936–2021), ene največjih baletnih plesalk 20. stoletja.

Rodila se je v Milanu, oče je bil voznik tramvaja, mama delavka v tovarni. Med vojno je nekaj časa živela pri sorodnikih na deželi. Leta 1946 je prvič vstopila v znamenito milansko Scalo, kjer je kasneje postala primabalerina. Leta 1964 se je poročila z gledališkim režiserjem Beppejem Menegattijem, rodil se jima je sin Francesco. Plesala je na številnih svetovnih odrih in v družbi največjih imen svetovnega baleta, kot so Barišnikov, Bruhn, Godunov in Nurejev.

Rob sveta: HBO ob 21.35

Edge of the Earth. ZDA, 2022. 1/4. Dok. miniserija. 60 min.

Rob sveta Foto HBO

Dokumentarna serija spremlja akcijsko-pustolovske športnike med nemogočimi podvigi v odmaknjenih, strahospoštovanje zbujajočih in pogosto nevarnih okoljih po vsem svetu. Vsak del beleži drugo skupino elitnih športnikov, od smučarjev in deskarjev do kajakašev, prostih plezalcev ter deskarjev na valovih, ki premikajo meje človeških zmožnosti in odkrivajo, ali njihova prizadevanja odtehtajo tveganje.

V prvem delu se deskarja na snegu Jeremy Jones in Elena Hight ter smučar Griffin Post odpravijo v nacionalni park Glacier Bay na Aljaski, da bi se spustili z gore Bertha.