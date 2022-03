TV namigi: Marija Antoaneta, Kriptoutopija in Zaliv škandalov

Ponedeljek, 14. marca

Zgodovinski miti in skrivnosti: Marija Antoaneta, tragična kraljica: TV SLO 2 ob 21.15

Royal History's Myths and Secrets: Marie Antoinette - The Doomed Queen. VB, 2020. Režija: Andrew Thompson. Dok. odd. 60 min.

Kakšna je bila narava Marije Antoanete, znamenite francoske kraljice? Je vzklik sestradanim množicam »Pa naj jedo potico!« res njen? Kaj je v resnici zanetilo francosko revolucijo, ki še danes velja za prelomni dogodek svetovne zgodovine?

Zgodovinarka, kuratorka in televizijska avtorica Lucy Worsley se sprehodi po kraljevi preteklosti in gledalcem živo predstavi verodostojen potek dogodkov, mite in laži, ki so se spletli skozi čas, pa loči od resnice.

Kriptoutopija – bitcoin in prihodnost interneta: TV SLO 1 ob 18.55

Cryptopia - Bitcoin, Blockchains and the Future of Internet. Avstral., 2020. Režija: Torsten Hoffmann. Dok. odd. 65 min.

Kriptoutopija – bitcoin in prihodnost interneta Foto Tv Slo

Nagrajeni avtor Torsten Hoffmann v dokumentarni oddaji karseda poljudno predstavi delovanje sistema elektronskega denarja bitnih kovancev ali bitcoinov in drugih kriptovalut ter pojasni ozadje, razvojne potenciale in uporabnost tehnologije veriženja blokov ali blockchaina.

Medtem ko nekateri sprejemajo nove tehnologije kot tiste, ki bodo prinesle preglednost poslovanja in zmanjšale moč in pomen odvetnikov in bankirjev, drugi v njih vidijo večje možnosti za prevaro.

Zaliv škandalov: Planet TV ob 22.25

The Bay. ZDA, 2010. 1. del. Režija: Gregori J. Martin. Igrajo: Kristos Andrews, Matthew Ashford, Scott Bailey, Nicolas Coster, Mary Beth Evans. Telenovela. 35 min.

Zaliv škandalov Foto Planet Tv

Na spored Planet TV vnovič prihaja ameriška telenovela, ki bo marsikoga spomnila na legendarno Dinastijo. V gosposki soseski ob morju se bogati in slavni predajajo življenjskemu slogu, polnemu prepovedane ljubezni, zlobnih laži in škandalov.

Serija je bila sicer na sporedu od leta 2010 in je prejela veliko emmyjev za »dnevne serije«. Končala se je s šesto sezono, vsega skupaj so posneli 71 epizod.