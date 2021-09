TV namigi: Marija Škotska, Skriti Karibi in Tednik

Ponedeljek, 27. septembra





Marija Škotska: TV SLO 2 ob 20.50

Skriti Karibi z Joanno Lumley: Od Havane do Haitija TV SLO 2 ob 20.00

Skriti Karibi z Joanno Lumley: Od Havane do Haitija Foto Tv Slo

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Leon Vidic/delo

Marija je bila stara le šest dni, ko je umrl njen oče in je nasledila škotsko krono. Otroštvo je preživela v Franciji, ki je bila domovina njene mame, na Škotskem pa so vladali regenti. Pri rosnih šestnajstih letih se je poročila s francoskim kraljem, a je že leto pozneje postala vdova. Kljubovala je pričakovanjem, da se bo znova poročila.Leta 1561 se je raje vrnila na Škotsko, da bi zasedla prestol, ki ji je zakonito pripadal. To je vznemirilo njeno sestrično, angleško kraljico Elizabeto I. Med njima se je začel boj za oblast, poleg tega sta se obe spopadali z izdajami, upori in zarotami.V drugem delu obišče kubanski Guantanamo, nato odide na Haiti. Ogleda si Cap-Haitien in tamkajšnjo utrdbo, simbol haitijskega boja za svobodo. Zanima jo peka znamenitega haitijskega kruha iz kasave, šola deskanja in vudu.Potovanje Lumleyjeva konča v haitijskem glavnem mestu Port-au-Princeu, ki si še ni opomoglo po potresu leta 2010, spozna tamkaljšnje umetnike in lokalno organizacijo, ki skrbi za brezdomne otroke.Gostinski lokali, trgovine, frizerski saloni, ... PCT povzroča številne nevšečnosti, osip strank je velik, lastniki se sprašujejo, kako bodo preživeli. Nekateri svoje dejavnosti celo zapirajo.V sindikalni organizaciji ZSSS so odpustili sindikalista Mateja Jemca. Očitajo mu, da je odgovoren za slabo poslovanje, sam pa trdi, da se ga želi vodstvo znebiti zaradi njegovega aktivizma.Znana radijska voditeljica je bila po objavi slike v kopalkah deležna številnih žaljivk zaradi viška kilogramov. Koliko ljudi, predvsem mladostnikov, trpi zaradi pripomb o svoji zunanjosti?