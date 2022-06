TV namigi: Med zvermi, Hoja in Z druge strani Atlantika

Sreda, 29. junija

Med zvermi: TV SLO 1 ob 20.05

La terre des hommes. Fr., 2020. Režija: Naël Marandin. Igrajo: Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, Olivier Gourmet, Bruno Raffaelli. Drama. 110 min.

Constance in njen zaročenec Bruno upata, da bosta prevzela in modernizirala kmetijo Constanceinega očeta, ki je na robu bankrota. S svežimi načrti naj bi postala konkurenčna velikim kmetovalcem, ki na skupščinah odločajo, si delijo oblast in zemljo.

Mlada in malce naivna Constance poišče pomoč pri karizmatičnem Sylvanu, ki ima zveze med kmeti in med lokalnimi politiki. A Sylvan Constanceino prošnjo izkoristi za spolno nadlegovanje. Constance je presenečena, odzove se zmedeno in neodločno, kar si Sylvan narobe razloži kot privolitev …

Vodnik po trajnostni mobilnosti: Hoja: TV SLO 1 ob 17.20

Slo. Izobr.-svet. odd. 30 min.

Jože Robežnik potuje po Sloveniji in raziskuje dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti. Na svoji poti srečuje strokovnjake in vsakodnevne uporabnike, ki mu predstavijo, kako se v praksi spopadajo z mobilnostjo.

Promet velja za enega glavnih virov onesnaževanja zraka in negativnih podnebnih sprememb, zato, je vedno več pozornosti posveča trajnostni rešitvi, s katero bi mobilnost omogočali ob nižjih stroških, manjših stranskih učinkih in porabi naravnih virov. Sprememba naših potovalnih navad je zato velikega pomena in temelji na izrabi potenciala hoje, kolesarjenja, prenovi javnega potniškega prevoza in optimizaciji oziroma umiritvi cestnega motornega prometa.

Z druge strani Atlantika: TV SLO 1 ob 22.40

Atlantic Crossing. Koprod., 2020. 1/8. Režija: Alexander Eik. Igrajo: Sofia Helin, Tobias Santelmann, Kyle MacLachlan, Stig R. Amdam, Anders T. Andersen. Nad. 65 min.

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih in prikazuje prizadevanja norveške prestolonaslednice Märthe za ameriško podporo njeni državi med 2. svetovno vojno.

Norveška je bila nevtralna, a to še ni pomenilo, da je bila varna. Nasprotno, Nemčija je Norveško napadla aprila 1940. Po kratkem umiku na Švedsko Märtha in njeni otroci najdejo zavetje v Beli hiši, kjer s predsednikom Rooseveltom stke tesno vez.