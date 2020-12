TV namigi: Medena dežela, Pot zmagovalca in Ledeno kraljestvo

Nedelja, 27. decembra





Medena dežela: TV SLO 1 ob 22.20

Pot zmagovalca: Kino ob 20.00

Pot zmagovalca Foto Pro Plus

Ledeno kraljestvo: Planet TV ob 20.00

Makedonski film si je prislužil dvojno nominacijo za oskarja: za najboljši mednarodni in dokumentarni film. Gre za zgodbo o trdoživi Hatidže, ki živi v zapuščeni makedonski vasi, kjer s tradicionalnimi metodami pridobiva med in skrbi za divje čebele. Njen življenjski slog pa poruši družina Sam, ki privrši v njeno vas s sedmimi otroki, čredo krav in piščanci. Glava družine kmalu ugotovi, da je čebelarstvo dobičkonosno, in se ga loti tudi sam, a bolj industrijsko.Avtorja sta film posnela v obdobju treh let, pri čemer sta se tako zlila z okolico, da ju protagonisti niti ne zaznajo, kar gledalcem omogoči res pristen vpogled v življenje na robu civilizacije.Resnična zgodba o forenzičnem nevropatologu Bennetu Omaluju, ki je prvi odkril nevrološko bolezen, ki je povezana s ponavljajočimi se poškodbami glave. Kmalu svoje ugotovitve objavi v medicinskem zborniku, a pri tem naleti na nasprotovanje izjemno vplivne nogometne lige. Kljub temu nadaljuje s prizadevanji, da bi o nevarnostih poškodb glave pri športu ozavestil javnost, saj je ogroženo tudi zdravje drugih športnikov.Solidna, dobro odigrana drama o relevantni temi, ki pa je vseeno preveč formulaična, da bi se vpisala med presežke.Ana in Elza sta sestri. Bili bi čisto navadni princesi, če Elza ne bi imela te lastnosti, da lahko v trenutkih vznemirjenja vse, česar se dotakne, spremeni v led. Ko nekoč po nesreči rani Ano, ju starši ločijo in sestri se spet srečata čez več let na Elzinem kronanju. A njena moč tudi tedaj udari na plan in kraljestvo se znajde ujeto v led ...Klasična pravljica z modernim pridihom, ki se posmehne klišeju o princu rešitelju, morda ni najbolj izvirna, je pa vizualno in glasbeno čarobna in ima povrhu za glavni junakinji sposobni ženski.